Los profesionales premian a Vatel como Mejor escuela hotelera

Desde hace varios años, la hotelería ha experimentado un aumento en cuanto a inversión, ofertas laborales y crecimiento exponencial. Es por esta razón que muchas personas han iniciado sus estudios en dirección hotelera nacional e internacional.

Entre las diferentes escuelas disponibles en España, Vatel es una gran opción, ya que su excelencia ha sido reconocida con premios. Este hecho ha llevado a la institución a mejorar constantemente y ofrecer diferentes opciones educativas para todos los interesados en adentrarse en este sector.

Vatel, la escuela de dirección hotelera conocida a nivel internacional Al ser un sector tan demandado, la educación en hotelería se enfrenta a nuevos desafíos para completar todas las habilidades y conocimientos que necesitan los estudiantes.

En España, Vatel es una escuela que se especializa en la formación de personal para dirección hotelera. Por medio de programas especializados, enseñan las técnicas necesarias para desarrollar y mantener un servicio de alta calidad para la satisfacción del cliente.

Ha sido tanto el éxito de esta institución que actualmente cuenta con más de 54 escuelas en países de Europa, Asia, América y África. De manera que sus programas plantean un enfoque internacional, que permite mantener la eficiencia de un negocio hotelero, mientras implementa una experiencia cercana y personalizada que se adapta a las nuevas necesidades de los clientes.

A día de hoy, Vatel cuenta con más de 42.000 graduados en todo el mundo. Además, en 2016 fue reconocida como la Mejor escuela hotelera en los premios Worldwide Hospitality Awards. En esta categoría fueron evaluados más de 42 candidatos, entre los cuales destacó la oferta educativa de los centros del Grupo Vatel.

Programas para aprender dirección hotelera en España Las personas apasionadas por el turismo y los entornos dinámicos pueden estudiar un programa profesional de hotelería. En la plataforma digital de Vatel se encuentran algunos programas para desarrollarse en el área de la dirección hotelera.

El Bachelor's Degree in International Hotel Management está dirigido a los estudiantes que quieren desarrollarse en la dirección operativa de diferentes departamentos en el área hotelera. En total son 3 años de estudios, los cuales incluyen 16 meses de práctica profesional en hoteles de 3 a 5 estrellas.

En el caso de la educación superior, ofrecen un MBA in International Hotel & Tourism Management, el cual brinda las herramientas necesarias para desarrollar las competencias y habilidades en el ámbito global del sector.

A diferencia del anterior, este comprende 6 meses de clases teóricas y la misma cantidad en prácticas. En esta misma línea, se ofrece el programa MBA in Hotel Business Intelligence & Data Analytics, para los profesionales que se especializan en estadísticas y análisis de datos.

Para conocer en detalle cada programa, Vatel cuenta con una plataforma digital y un espacio de contacto directo.