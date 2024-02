No requieren envases de plástico la gama de champús y geles líquidos de The Refill Concept

El uso de recipientes plásticos en productos de aseo personal forma parte de una lista larga de elementos que colaboran a la contaminación del planeta. Ahora bien, para negocios como The Refill Concept, existen infinidad de opciones que minimizan e incluso eliminan el uso de este material en el empaquetado o transporte de artículos de limpieza.

En particular, esta compañía ha diseñado productos para el cuidado capilar y corporal 100 % ecosostenibles que evitan los plásticos de un solo uso. Estos artículos funcionan a partir de recargas libres de materiales contaminantes, tanto en su composición interna como en su empaquetado y distribución. Entre los productos estrella de esta empresa destaca un champú nutritivo que está elaborado a partir de una fórmula que mantiene la fuerza y vitalidad del cabello sin dañar el planeta.

Cuidado corporal sin contaminar The Refill Concept lleva a cabo una campaña para mitigar el impacto sobre el medioambiente del sector de salud y belleza. Esta iniciativa se encarga de estimular la creación y uso de productos ecosostenibles que generan un impacto positivo con relación a la disminución de residuos.

Esta campaña apunta a minimizar el uso de materiales como el plástico, ofreciendo a los usuarios alternativas de reutilización que no afectan la calidad de los productos. Además, estas opciones contribuyen a la generación de hábitos de cuidado propio y del entorno. Para ello, The Refill Concept utiliza un novedoso método de refill. Este sistema propone a los usuarios que, al acabarse su producto, recarguen la botella con un preparado igual o similar que se puede adquirir directamente en la página web de esta compañía. Actualmente, esta modalidad está disponible para las 4 referencias de champús y 3 de gel corporal que ofrece esta marca.

A diferencia de otros productos de recarga, los de The Refill Concept vienen en una presentación waterless, en polvo o pastilla, y empaquetada en un sobre de papel biodegradable que no contamina. Los usuarios solo deben añadir al contenido de este envoltorio 500 ml de agua caliente, remover bien la mezcla y dejar enfriar, para obtener un champú o un gel de ducha de textura cremosa.

Productos naturales y libres de agentes tóxicos Los champús y geles de baño de esta marca están elaborados a partir de una fórmula con ingredientes naturales y libre de sulfatos, parabenos y siliconas, que mantienen el cabello fuerte e hidratado y la piel sana y suave. Al prescindir de componentes químicos y aplicar ingredientes activos adecuados a cada tipo de cabello o piel, estos champús tratan y cuidan cabellos secos, con grasa, con caspa o con tendencia a la caída así como sus geles cuidan la piel sensible, reafirman e hidratan la piel seca o madura y eliminan las impurezas de la piel grasa, por lo que son los indicados para todo tipo de rutina de higiene diaria.

The Refill Concept ofrece alternativas de cuidado corporal saludables y efectivas. Estos productos no contaminan, minimizan a 3gr de papel el residuo de un champú o gel de 500 ml y contribuyen con la protección del medioambiente al reducir las emisiones de CO2 tanto en su fabricación como en su distribución.