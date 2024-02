Los finalistas de los II Premios Solvia PropTECH defienden sus proyectos ante el jurado

Las startups finalistas han expuesto sus ideas ante un jurado de primer nivel, formado por directivos de empresas líderes en el sector inmobiliario y de algunas de las principales entidades financieras y de inversión del país La segunda edición de los Premios Solvia PropTECH, galardones dirigidos a descubrir, dar a conocer y reconocer aquellas startups proptech cuyo uso de tecnologías impacte positivamente en el ecosistema inmobiliario español, celebraron el 15 de febrero su fase decisiva. Las candidaturas finalistas, seleccionadas por Solvia en colaboración de TheFringe/LABS, defendieron sus ideas ante un jurado de primer nivel, formado por directivos de empresas líderes en el sector inmobiliario y de algunas de las principales entidades financieras y de inversión del país.

De las 52 candidaturas que se han formalizado, las que han pasado a la fase final son: Auctree, Inviertis y PhotoILike, para la categoría ‘Mejor tecnología para la comercialización de activos’; Homming, Findnido y Contigo, en la de ‘Mejor tecnología proptech para la mejora de la experiencia cliente’; y Habitación.com, Balize y Libeen, en la de ‘Mejor proptech innovadora’. Para la selección, se ha valorado su contribución a la innovación en el Real Estate, bien sea por aplicar tecnologías que mejoran el funcionamiento interno de los procesos, o por su uso para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

El jurado encargado de evaluar el potencial de estas ideas empresariales está conformado por: Ignacio Vílchez, director de Inmuebles Adjudicados de Banco Santander; José Antonio Alarcón, director de Gestión Inmobiliaria de Banco Sabadell; David Glaria, responsable de comercialización de activos terciarios de Ibercaja; David Cózar, director de Área Negocio Inmobiliario de BuildingCenter; Arantzazu Janariz, directora de Activos Inmobiliarios de Bankinter; Gonzalo Gallego, Head of Spain RE Advisory de Cerberus; Aitor García, CEO en MACC Residencial; Cristina Ontonso, directora Comercial y de Marketing de Culmia; María de la Puerta, Head of Business Developtment de Clikalia; David Peral, Asset Manager de Orion Capital; Marta Furones, directora del Área Servicios, Comercial y Operaciones de Aelca; Ana García Pérez, subdirectora del Área de Gestión de Activos no Estratégicos de MAPFRE; Juan Pedro Castillo, director de Estrategia y Gestión Inmobiliaria de BBVA; David Hueso, co-Founder de TheFringe/LABS; y Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de negocio Real Estate de Solvia.

"Un año más, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las compañías que han compartido sus proyectos con nosotros. Sus ideas ayudan a mejorar las oportunidades que ofrece el sector inmobiliario, que actualmente se está enfrentando a diferentes retos, siendo la innovación tecnológica fundamental para afrontarlos. No cabe duda de que 2024 será un año clave para nuestra industria, en el que las compañías proptech y las empresas tradicionales estarán más cerca que nunca. Como principales agentes de este mercado, es nuestro papel liderar el camino hacia la integración de estas nuevas tecnologías, fomentar la colaboración entre todos los actores y garantizar que el Real Estate siga evolucionando de manera sostenible y eficiente", indica Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de Negocio Real Estate de Solvia.

En las próximas semanas, y teniendo en cuenta criterios como la relevancia de la necesidad resuelta, la tecnología disruptiva aplicada, el modelo de negocio, su aplicabilidad en grandes corporaciones, o el potencial de crecimiento, los miembros del jurado entrarán en un proceso de deliberación en torno a las candidatas que hayan obtenido la mayor puntuación. El ganador de cada categoría – ‘Mejor proptech innovadora’, ‘Mejor tecnología para la comercialización de activos’ y ‘Mejor tecnología para la mejora de la experiencia cliente’ – se dará a conocer en un acto que se celebrará el 6 de marzo en la sede madrileña de The Bridge Digital Talent Accelerator en Madrid, que también colabora en la iniciativa. Durante este encuentro, los galardonados tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones innovadoras ante todos los asistentes.

Al igual que en la primera edición, además de llevarse el reconocimiento, las tres startups premiadas podrán desarrollar sus ideas con un primer proyecto piloto en Solvia, compañía de servicios inmobiliarios con más de 200.000 activos inmobiliarios bajo gestión. En la primera edición de los Premios Solvia PropTECH, las tres ideas elegidas por su impacto positivo en el ecosistema inmobiliario español, y que, por tanto, tuvieron esta oportunidad, fueron: Qlip, en la categoría de ‘Mejor tecnología inmobiliaria para el alquiler’; BrickBro, en la de ‘Mejor tecnología para la comercialización de activos’ y Orygen, como ‘Proptech innovadora’.