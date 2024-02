Canapé Colchón Valencia: innovación y calidad en el descanso

El Digital 1to1 Spring tendrá lugar el 6 y 7 de marzo en Tarragona, en el Centro de Convenciones de PortAventura, con una completa agenda de actividades del evento incluye más de 1.000 citas one to one, más de 100 mesas de trabajo y la presentación de casos de estudio que muestran cómo la Inteligencia Artificial ya está ayudando a las empresas a ser más eficaces, a ofrecer una mejor experiencia de usuario o a detectar el fraude, entre otros.