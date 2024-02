Cómo aprobar las oposiciones y conseguir una plaza de funcionario desde casa, por OpoBusca

Conseguir un empleo como funcionario público es uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día miles de españoles.

El empleo público proporciona una serie de beneficios que lo convierten en una excelente opción para trabajar y disfrutar de un buen sueldo, además de condiciones de seguridad laboral, conciliación y una larga lista de ventajas. Por esta razón, es importante aprovechar las oportunidades que se dan actualmente de prepararse para aprobar oposiciones, especialmente con las formaciones online, que permiten estudiar desde casa. Y con la ayuda de OpoBusca, el mayor portal de búsqueda de oposiciones, se puede conseguir información actualizada sobre las oposiciones en España.

Patricia Gracia es madre de una niña de 2 años, vive en Sevilla y estudia las oposiciones a Auxiliar Administrativo. “En 2020 quise darle un giro a mi vida y decidí opositar. Necesitaba una academia que se adaptara totalmente a mi vida, no solo en cuanto a dónde estudiar, sino a mi ritmo. En MasterD he encontrado esto, ya que un entrenador me planifica el estudio y gracias al campus virtual puedo estudiar dónde, cuándo y cómo quiero. He llegado a repasar un tema mientras esperaba a que mi hija saliera de la guardería y esto es estupendo”, relata.

Para Jesús Lapiedra, la formación online ha sido la única opción con la que optar a un trabajo estable sin abandonar su puesto actual. “Más vale pájaro en mano que ciento volando. Por eso no quería dejar mi actual puesto de trabajo antes de tener mi plaza de funcionario, no me parecía responsable. En mi caso, contar con una academia online, que no solo te ayude en el estudio del temario, sino que te guíe en el arduo proceso burocrático de las oposiciones ha sido vital. Tengo confianza en lograr mi plaza de Policía Local”. En este sentido, destaca el buscador de oposiciones OpoBusca, un servicio que MasterD ofrece de forma gratuita a toda la sociedad y donde se pueden encontrar absolutamente todas las ofertas y convocatorias de Empleo Público, así como información adicional de requisitos, plazos de instancias, evolución del número de plazas…“Para MasterD, OpoBusca no es solo un servicio de valor añadido que aportamos a nuestros alumnos, sino el portal de búsqueda de oposiciones por excelencia que ponemos al servicio de toda la sociedad. Es totalmente gratuito y permite consultar en un par de clics todas las ofertas y convocatorias de Empleo Público”, explican desde MasterD. Con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y la sencillez de búsqueda, OpoBusca estrena hoy su rediseño y ofrece información actualizada al momento de los más de 50 Boletines Oficiales que cada día publican las diferentes Administraciones Públicas en nuestro país.

Vicente Risen, natural de Zaragoza, está preparando las oposiciones de celador. Manteniendo su rutina con energía explica lo siguiente: “Lo más importante al prepararte unas oposiciones es mantener la ilusión, tomártelo con ganas y resolver las dudas con los profesores día a día”. Este sin duda es un tema clave a la hora de elegir una academia de oposiciones online. “La distancia debe ser solo física, no relacional y en MasterD he encontrado que mis docentes y entrenadores están conmigo cuando les necesito”, explica Vicente.

Antonio Torralba, de Murcia, prepara las oposiciones de educación secundaria y gracias a MasterD puede trabajar y avanzar desde casa. “MasterD te permite trabajar desde casa con muchos recursos y enlaces para desarrollar mejor tu examen y aportar un enfoque primordial y personal en la oposición. Además, gracias a OpoBusca y a mis docentes, estoy al día de todas las ofertas y convocatorias de profesores que salen publicadas y eso me permite no saltarme ninguna fecha importante”.

¿Qué requisitos debe tener una buena academia de oposiciones online? En MasterD cuentan con casi 30 años de experiencia en la preparación de oposiciones a distancia y más de 95.000 alumnos al año refrendan su éxito. En 1994 ya lo hacían a través de respuestas a exámenes y dudas que los alumnos enviaban por carta. Ahora la tecnología ha cambiado y es mucho más sencillo, pero la experiencia es un grado. Sus expertos lo tienen claro, los criterios que debe tener tu academia de oposiciones son:

Actualización continua del temario: esto para un opositor es fundamental. Diariamente, se actualizan temarios y requisitos de oposiciones en toda España y una academia debe contar con un equipo especializado que lea cada día los Boletines Oficiales de cada Comunidad Autónoma, registre los cambios en los temarios y los adapte, enviando a los alumnos los cambios y explicándolos.

Seguimiento personalizado: el estudio a distancia exige de una academia un seguimiento constante. En MasterD no solo están cerca del alumno en todas las dudas que pueda tener, sino que hacen un seguimiento proactivo por su parte para conocer su progreso, ayudarle con técnicas de estudio y alentarle y motivarle en el camino de la preparación. Estudiar online no significa en ningún caso estar solo.

Expertos en oposiciones: buscar una academia que realmente cuente con docentes expertos en la oposición. Profesionales de la Administración Pública en activo y que tenga experiencia en la preparación de pruebas en toda España. No se trata solo del contenido, sino del proceso burocrático, estar pendiente de las fechas clave, las aperturas de instancias, los requisitos. Desde MasterD cuentan con el portal OpoBusca, el buscador de oposiciones líder, donde cada día se registran todas las convocatorias, ofertas, el plazo de instancias… Actualmente, OpoBusca, portal de referencia en el país, cuenta con 4 millones de usuarios y casi 13 millones de visitas al año.

Casos prácticos, simulacros de exámenes reales, pruebas físicas, psicotécnicos… Preparación, preparación y preparación. Una buena academia online debe permitirte entrenar todo y más, para que así el día de la prueba se tenga la máxima confianza en uno mismo y sus capacidades.