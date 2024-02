La futura santidad de Franco

Cuenta una antigua leyenda, que un zorro se levantó una mañana y se fue al Registro Civil a cambiarse por gallina porque, según afirmaba, se autopercibía gallina. El funcionario no podía dudar de la palabra del zorro así que, sin ningún tipo de pregunta, lo registró como gallina. Una vez que el zorro fue legalmente gallina, se dirigió a un gallinero y exigió a quien estaba en la puerta que lo dejara entrar. Pues, aunque era un zorro, tuviese aspecto de zorro y le gustara comer gallinas, ahora por ley era una gallina. Y si no respetaba su derecho negándole la entrada, lo denunciaría por delito de odio. La persona que estaba en la puerta le permitió el paso para cumplir con la ley y que en el gallinero hubiera igualdad real y efectiva según determinaba la ley. Las gallinas tampoco podían protestar, no debían ser intolerantes. Porque, aunque ellas viesen un zorro, con aspecto de zorro y le guste comer gallinas, ahora, porque lo decía un papel oficial sin más acreditación que el autopercibimiento, era una gallina más del gallinero. Por lo cual, estaba prohibido los cacareos de protesta. A la mañana siguiente, se encontraron muchas plumas en el suelo y muchas gallinas desaparecieron, pero se estaba cumpliendo la ley. Dice un refrán:”Otros vendrán que bueno me harán”. Mucho me temo que, como siga mucho tiempo Sánchez en el Gobierno, acabará por hacer santo a Franco. Y si no, tiempo al tiempo…