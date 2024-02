Junts se comporta con el Gobierno de España como un experto tahúr. No solo porque domina bien las reglas del juego sino porque está consiguiendo que la política española se convierta en un juego cuyo coste recae sobre la estabilidad de las instituciones políticas y judiciales del Estado español.

Alguien, Felipe González parece dispuesto a ello y no debería ser el único, debe empeñarse en cortar este nudo y desenmascarar el estilo político del tándem Sánchez-Puigdemont.



De lo contrario crecerá la desafección ciudadana y se radicalizará la vida política. El precio es demasiado alto para no intentarlo.