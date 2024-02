Imprescindible para una nueva sociedad: ¡suprimir la comunión en la mano ya!

Por muchas palabras que digamos, por muchas pantallas que pongamos, por muchas canciones que cantemos, por mucho que hagamos lo que sea, si no se suprime la comunión en la mano todo será inútil. Estoy cansado de repetirlo, la comunión en la mano es la causa de la pérdida de la fe de muchas personas y que, en lugar de atraer a la juventud, la alejan, porque allí no ven nada sagrado. Si a Dios se le puede repartir como si fueran galletas, no volverán al templo. Es imposible comprender cómo la jerarquía de la Iglesia no comprende esto; no se entiende su obstinación en mantener esta actuación sacrílega y profanadora, que anula, que desecha todas las quejas de los católicos que aún creen en la presencia viva de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo repetiré una vez más: en la Divina Eucaristía está todo, sin ella, no hay nada.