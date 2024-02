Ingenium Marketing sobre cómo el marketing online puede transformar un negocio

Actualmente, todas las empresas tienen a disposición la herramienta del marketing digital para hacer que su compañía llegue a un público más amplio y de forma más precisa.

Además, las campañas que se realizan en distintos entornos online pueden ser más eficaces y precisas. Esto se debe a que mediante el análisis de métricas e indicadores es posible analizar el rendimiento en tiempo real para realizar ajustes.

Ahora bien, para conseguir resultados óptimos es conveniente contar con el apoyo de profesionales especializados como los de Ingenium Marketing. Esta agencia de marketing online ofrece múltiples servicios para desplegar campañas y fortalecer marcas en buscadores (Google), redes sociales (Instagram, Facebook, Tik Tok…) y otros canales (Youtube, etc.). Además, ayudan a tramitar el Kit Digital (una ayuda de hasta 12.000 € que ofrece el estado a las empresas que quieran mejorar su digitalización) a sus clientes. De esta manera, una empresa puede acceder a subvenciones a fondo perdido para modernizar sus procesos y adaptarlos a los tiempos actuales.

Transformar un negocio por medio del marketing digital Gracias a las distintas técnicas disponibles en la actualidad, una empresa puede construir su marca, atraer nuevos usuarios y mejorar la relación con los clientes que ya forman parte de su cartera. Esto se consigue mediante una presencia online sólida que genere confianza y lealtad.

Para ello, existe una variedad amplia de recursos y estrategias que se pueden adaptar a las necesidades de cada negocio. Por ejemplo, con una estrategia de SEO (Search Engine Optimization) es posible mejorar la visibilidad de un sitio web ante los buscadores de internet. En este sentido, una empresa también puede recurrir a una campaña de SEM (Search Engine Marketing), que consiste en emplear avisos pagos en plataformas como Google.

Por otra parte, una campaña de marketing digital puede integrar distintos recursos como publicidad por correos electrónicos (newsletters) y difusión de contenidos a través de blogs o cuentas en redes sociales. En cualquier caso, para determinar qué herramientas priorizar es clave conocer al público objetivo y crear contenido de calidad. Una vez estos mecanismos se ponen en marcha es posible realizar optimizaciones para motores de búsqueda y campañas estratégicas por diversos canales.

Ingenium Marketing ayuda a las marcas a crecer en internet Esta agencia se especializa en ofrecer soluciones de negocio para potenciar distintos tipos de negocios en internet.Esto abarca múltiples áreas dentro de esta actividad como, por ejemplo, redes sociales, posicionamiento en Google, construcción de tiendas digitales e implementación de ERP y CRM para optimizar procesos, entre otras alternativas.

Además, como agente digitalizador, esta empresa ofrece acceso a los paquetes subvencionados por el Kit Digital a través de los fondos Next Generation. En particular, Ingenium Marketing ya ha tramitado ayudas por más de 500.000 € para que sus clientes puedan mejorar recursos como páginas web, tiendas online, gestión de clientes y ciberseguridad, entre otras opciones.

Con el apoyo de la agencia de marketing online Ingenium Marketing un negocio puede acceder a múltiples recursos para transformarse digitalmente y crecer en internet.