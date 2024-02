Cuál es la academia que está revolucionando las oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad en Castilla-La Mancha

Formar parte de las fuerzas de seguridad es el sueño de muchas personas.





Entrevista a la mejor opositora de Castilla-La Mancha en 2023

Siendo 23 de enero de 2024, nos entrevistamos con Andrea que ha conseguido aprobar cuatro oposiciones en el año 2023 para policía local: Argamasilla de Calatrava, Yuncos, Quintanar de la Orden y Puertollano.





¿Cómo te sientes al ser la mejor opositora del año 2023?





Bueno, primero de todo, felicidades también para Polistraining, porque si he llegado hasta aquí, es gracias a esta academia. Desde el primer año, he estado con ellos, y de verdad que no me arrepiento para nada… muy contenta. Hasta hace poco no me lo creía porque al final es algo que esperas tanto que, en el momento en el que ya por fin lo consigues, te hace tanta ilusión que no lo terminas de asimilar, pero la verdad que estoy muy feliz sobre todo porque han sido dos años muy duros y lo que me decía a mí misma durante la oposición que al final todo el sacrificio y todo el esfuerzo va a merecer la pena. Muchas gracias a Álvaro y Miguel (profesores de Polistraining), y a todo el equipo que forman Polistraining, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Han estado siempre cerca de mí, tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos, haciéndome mejorar tras cada bache, contestándome incluso en sus vacaciones familiares. He notado siempre el cariño que le ponen a cada prueba que preparan y siempre les he sentido muy cerca de mí. Es cierto que al final, la oposición depende del alumno, que es el que tiene que estudiar y entrenar, pero no tengo ninguna duda de que lo que he conseguido es, también, éxito de ellos, y siempre será así.





¿Qué recurso de la academia Polistraining es el que más te ha ayudado a conseguir tus objetivos?





Creo que, si algo tengo que destacar, es la exigencia y la calidad que le ponéis a la preparación de todas las pruebas de la oposición, sin desmerecer ninguna. Cuando yo salía de un examen difícil, el resto de opositores decían “uf, vaya examen, esto es muy difícil”; y yo pensaba para mí, que, simplemente, es como Álvaro y Miguel (profesores de Polistraining) me han acostumbrado a trabajar desde el primer día que los conocí. El campus virtual está en continua actualización, con unas preguntas muy complicadas que te hacen ganar ese detalle que el resto no tiene. Las pruebas físicas siempre las entrenábamos como si fuera el día del examen. En las entrevistas me llevaban al límite y los psicotécnicos son los mejores de Castilla-La Mancha. En Polistraining siempre han ido un paso por delante del resto, y así ha pasado: he conseguido todo lo que me he propuesto.





¿Qué le dirías a alguien que decide opositar para policía?





Lo que le diría sería, primero, que se mentalizara donde se está metiendo, porque una oposición es algo muy duro y lo que vaya a durar va a estar en función del esfuerzo que le vayas a dedicar [...] Le diría que va a tener muchos altibajos, que es un camino complicado, que la motivación no va a estar siempre, va a haber días que se levante con la motivación a tope y va a haber días en los que esa motivación no esté. Lo duro que es sentarse en un escritorio ocho o nueve horas diarias sin esa motivación, simplemente cumpliendo con la disciplina. O salir con tus amigos a tomar algo y ver que no estás desconectando con ellos, que estás pensando en otras cosas. Va a ser duro mentalizarse de eso y que crea, sobre todo lo más importante, que confíe en lo que estás haciendo.





¿Cómo ha sido tu día a día como opositora?





Me levantaba a las siete de la mañana, muchas veces iba al gimnasio esa hora porque es cuando más energía tengo a primera hora de la mañana. Luego, me duchaba e iba a la biblioteca de nueve a dos de la tarde. Y como organizaba las horas teóricas, era: me planificaba en una agenda todos los temas, o cómo iba a dar la vuelta de todo el temario. A lo mejor, tres temas a la semana. Me leía el tema de la academia, que la verdad es que es muy agradecido porque está muy bien subrayado, las palabras clave están en otro color. Se hace muy ameno a la hora de estudiar, la verdad, te ahorra mucho tiempo. Y bueno, lo que hacía es un test específico porque los test específicos son preguntas muy rebuscadas de las que tenemos ahí. Entonces a mí me venía muy bien para afinar un poco lo que me acaba de estudiar.





Luego, si me sobraba algo de tiempo, lo que hacía era un simulacro general, que es como un examen al final. A mí es lo que más me funcionaba. Luego paraba a comer, por la tarde seguía estudiando y ya para desconectar salía a correr o me iba a dar una vuelta a andar.





¿Repetirías la preparación con Polistraining?





Yo recomiendo, sin ninguna duda, esta academia porque son todos profesionales. Además, son más de diez profesores y casi todos ejercen como mandos en la policía, lo que quiere decir que han pasado ya por varias oposiciones de este tipo. Hacen su trabajo con cariño, y eso se nota y se transmite. Entonces, a la gente que no sabe si empezar, que hable con ellos, que se informe, porque al final va a ser un camino duro, pero que va a merecer la pena.





Y si os digo la verdad, lo que más agradezco es la dedicación que le ponen, porque muchas veces les he estado preguntando dudas y me han respondido hasta estando de viaje o en el gimnasio, porque me acuerdo que hablaba con Miguel, estaba de vacaciones y me respondía enseguida, o en el gimnasio entrenando. Al final, eso se nota, que lo hacen con cariño, porque les gusta y ahí me han ayudado un montón.





Esa dedicación que veo, la verdad que es algo único que tienen ellos. De verdad estoy súper contenta, tanto por las clases, como por los tipo test que son muy rebuscados y esos ejercicios también hacen que se coja bastante nivel, porque hasta este año los exámenes han sido muy parecidos en cuanto al nivel que tienen en el campus virtual. Desde el primer momento, ha sido muy visual y hace que te centres en lo importante. Y luego los psicotécnicos cada semana… ¡buah, la verdad que estoy muy muy contenta!





Muchas gracias por tus palabras Andrea. Ahora a disfrutar del trabajo más bonito que existe, para toda la vida.





