Ayudas a la Truficultura 2024, plantación de alto valor forestal, por CO2 GESTIÓN

La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas para fomentar la plantación de especies forestales con alto valor productivo, como es el caso de las encinas (Quercus ilex) y los quejigos o robles (quercus faginea), micorrizados para la producción de trufa negra (tuber melanosporum).

En Soria, el cultivo de trufa negra es un valor en alza, siendo una de las tres provincias españolas donde mayor producción de trufa negra se puede encontrar. Las características del suelo y la altitud de la provincia hacen que se registren unas oscilaciones de temperatura idóneas para conseguir una fructificación y maduración de las trufas con unas características organolépticas excelentes, haciendo que su precio en el mercado llegue a superar los 1.000 € el kilo en muchas ocasiones.

GESFORMA, empresa matriz de CO2 GESTIÓN, es pionera en la provincia y en Castilla y León, es una de las únicas dedicadas a la gestión integral de plantaciones truferas. Este equipo soriano se encarga de gestionar todos los trámites para que propietarios de tierras, truficultores, recolectores e, incluso, inversores interesados, obtengan la mayor rentabilidad de sus plantaciones truferas.

El equipo de ingenieros forestales y agrónomos de CO2 GESTIÓN by GESFORMA se encargan tanto de la parte administrativa, como son la tramitación de las ayudas, subvenciones y la realización de memoria técnica, así como de la parte de ejecución de obra forestal que incluye la preparación del terreno, adquisición de plantas, protectores y la ejecución de la plantación en sí. Sin olvidar los cerramientos perimetrales de la plantación que la protegen del ganado y de determinadas especies cinegéticas

Gracias a esta ayuda y a la gestión de CO2 GESTIÓN by GESFORMA, quienes soliciten la ayuda pueden recibir el 65 % del importe total de las nuevas plantaciones y, a partir del año siguiente a la certificación de la plantación como correctamente ejecutada, se financiará una prima de mantenimiento anual por un período máximo de cinco años. Esta ayuda puede ser solicitada tanto por personas físicas, personas jurídicas, agrupaciones, entidades públicas así como las comunidades de bienes propietarias de terrenos.

Truficultura contra el cambio climático El objetivo de estas ayudas, cuyo importe a destinar se acerca a 1 millón de euros, es buscar alternativas económicas que permitan la diversificación de las producciones en explotaciones agrícolas, mediante la realización de inversiones rentables a medio o largo plazo y la satisfacción de la demanda actual y futura de productos forestales de alta calidad que permita la reducción de la dependencia de mercados externos a la Comunidad de Castilla y León.

Además, estas ayudas buscan otras finalidades como son la promoción del uso de recursos renovables en sustitución de materias primas que no cumplen con los criterios de sostenibilidad, la contribución a la mejora del paisaje, el aumento de la fijación del carbono atmosférico y la mitigación del efecto invernadero que contribuye al cambio climático.

Toda persona interesada en estas subvenciones para desarrollar o potenciar una plantación trufera puede ponerse en contacto en el correo hola@co2gestion.com