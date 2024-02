Se llama Deaf Whale, no se llama espectáculo

La actividad en torno a Deaf Whale ha sido frenética durante las últimas semanas del 2023.

Singles y vídeos hacían entrever que algo se estaba cociendo en los fogones de la formación madrileña. Es así como ha llegado el momento de disfrutar de Trails Of Gold, el nuevo disco de los madrileños y patrocinado por la firma MusicHunters.

Esta producción hace que cualquiera tenga que agarrarse con fuerza al sofá de su casa, debido a la fuerza y energía que desprenden las canciones que lo componen. En definitiva, se trata de un auténtico choque de contundencia para oídos inquietos.

La evolución sonora de la banda, mostrada en Trails Of Gold En efecto, se trata de una evolución que viene dada por el interés de Deaf Whale en explorar nuevos sonidos, especialmente aquellos que antes no habían sido usados por la formación. Con esto, Trails of Gold cierra una trilogía que no había sido prevista, pero con la salida de los anteriores discos quedó claro que era la manera más natural de cerrar la narrativa de los trabajos. Además, esto responde a la idea de presentar los discos a la antigua usanza que, en realidad, ha sido siempre el modus operandi de la banda.

Se supone que Trails Of Gold sería un viaje hacia la luz, pero la vida se interpone y sigue creando obstáculos aún más complicados de sortear, que los que la banda había vivido ya. Es un sonido más abierto y claro, con partes más calmadas, pero que sigue apostando por un estilo duro y original en su composición y estructuras

Una producción llevada a cabo en Madrid Como en anteriores ocasiones la producción del disco, ha corrido a cargo de la propia banda en su estudio de Madrid. Para Deaf Whale este trabajo es algo vital, ya que representa de manera fiel una época dura y confusa dentro de su vida como banda. Sin embargo, el nuevo disco de los madrileños encarna una época donde nunca han perdido la esperanza y la fe en el proyecto. Todo esto ha servido para que al final el resultado haya sido un disco redondo, del cual la banda asegura que hará las delicias de público y crítica.

Este disco viene con otra sorpresa bajo el brazo, ya que el próximo 23 de febrero lo presentaran en directo en la sala Siroco de Madrid. Una noche muy especial en la que estarán acompañados por The Mango Lassi Band, una noche donde dos bandas con directos potentes colisionaran en Madrid.

Se espera que ese día se ofrezca todo un espectáculo musical como pocos en la capital española, una oportunidad para de toda la descarga de energía de un disco que está siendo toda una sensación en el inicio de este año 2024.