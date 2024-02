Pablo Bogado presenta la colección 'Victoria' con los nuevos tonos que serán tendencia en el cabello

En esta tercera colección el reconocido estilista ha querido rendir homenaje a las mujeres empoderadas.

Ha contado con la colaboración de Termix, la marca de herramientas favoritas por los estilistas.

El director de la campaña ha sido el aclamado fotógrafo Valero Rioja.

Madrid, febrero de 2024.- Victoria es la nueva colección del reconocido colorista Pablo Bogado. En colaboración con Termix ha querido resaltar los cuatro tonos de cabello que serán tendencia durante este año.

“Es un tributo a la fuerza, la valentía y la determinación de las mujeres que día a día confían en mi trabajo. Me he inspirado en la resiliencia y el coraje de cuatro mujeres valientes y empoderadas. He diseñado cuatro tonos personalizados para cada una de ellas”, resalta el embajador de Termix.

Los tonos elegidos para esta colección son: dos rubios, morena iluminada y cobre que reflejan la gama de experiencias y emociones que estas mujeres han enfrentado en su camino hacia la victoria.

El rubio, con su luminosidad radiante, simboliza la esperanza y la luz que brilla incluso en los momentos más oscuros. La morena iluminada, con sus destellos dorados, representa la fuerza interior y la determinación de seguir adelante. Y el cobre, con su calidez y profundidad, personifica la pasión y el coraje que arden en el corazón de cada mujer. “He querido contar en cada uno de los tonos una historia única y personal”, explica Bogado, director del Studio.

Para esta colección el estilista, ha querido contar con la colaboración de Termix, la marca favorita de los estilistas en España y de la cual es embajador desde el año 2022. “Para nosotros trabajar con Pablo es un verdadero honor. Es una persona humilde, emprendedora y uno de los profesionales más solicitados en Madrid. Sin duda compartimos sus valores y deseamos seguir por muchos años nuestra vinculación”, explica Enric Justo, director de marketing de Termix.

En un mundo que a menudo valora la apariencia sobre el carácter, la colección "Victoria" es un recordatorio poderoso de que la verdadera belleza es un reflejo del alma y la fuerza interior que nos impulsa a superar cualquier desafío. Por ello, el director de la campaña ha sido el gran Valero Rioja, el fotógrafo favorito por las celebrities y marcas en España.

Los 4 tonos tendencia de la colección en palabras del estilista Cowboy copper

“El cowboy copper, aunque es tendencia ahora mismo es un tono que llevo realizando años. Yo siempre lo defino como un cobre mezclado con un rubio medio dorado. Se diferencia sobre todo porque el peso de este tono es el dorado que sobresale del cobre.”

“Antes de darse a conocer como cowboy copper a mí me gustaba definir este color como tono Coca-Cola, ya que mezcla a la perfección los tonos marrones acaramelados de esta bebida. Y no confundirlo con el tono Cherry Coke que es más cereza.”

“Si hay una celebrity que durante años ha defendido este color como nadie ha sido Jula Roberts.”

Ice blonde

“Es un tono icónico que nunca pasa de moda porque ser rubia empodera a la mujer en cualquier situación.”

“Consigue un brillo espectacular y un efecto multidimensional. No deja indiferente a nadie”

“Es un tono que queda realmente bonito en mujeres de piel blanca y ojos claros consiguiendo un look armonioso.”

Morena iluminada

“Es uno de los tonos más demandados en nuestro Studio. Para mujeres aburridas de su cabello oscuro y que buscan iluminar su rostro, pero de una forma elegante, natural y sutil.”

“Usamos siempre tonos naturales para favorecer a todo tipo de facciones. Ideal también para cualquier cabello: largo-corto, rizado-liso.”

“Muy recomendado para aquellas clientas que quieren cuidar su cabello por encima de todo. Al crear un countouring marcado conseguimos resaltar las facciones del rostro.”

Vainilla Blonde

“En nuestra cabeza resuenan falsos mitos como el de por ejemplo la no posibilidad de tener un rubio y que el cabello no esté sano. Totalmente falso.”

“La técnica estrella va a seguir siendo el balayage, ya que siempre respetamos la base natural, por lo que conlleva un mantenimiento muy bajo donde las clientas tardan en volver de 6 a 8 meses.”

“Es un tono increíble donde hemos mezclado un rubio frío pero con matices vainilla. Favorece a las mujeres de piel más clara y en melenas XL los efectos que se pueden conseguir son sublimes.”

Sobre Pablo Bogado Pablo Bogado es un reconocido estilista-colorista Wella, Embajador de System Professional, una línea de lujo de cuidado del cabello del Grupo Wella, y Embajador de Termix, las herramientas líderes y favoritas de los estilistas. Con más de 20 años de experiencia, cuenta con su propio salón en pleno barrio de Chuca: Pablo Bogado - Hair Studio. Su especialidad, mechas balayage, tratamientos de hidratación y extensiones. Su máxima es crear diseños de color únicos y personalizados donde el cuidado del cabello siempre es su prioridad. Un apasionado de su trabajo siempre en continua formación.

Sobre Termix Termix es una empresa española líder en la fabricación de herramientas de peluquería profesional cuyo principal compromiso es ofrecer la máxima calidad y servicio a los estilistas de todo el mundo. Su firme apuesta por la innovación y la calidad definen sus más de 35 años de historia, posicionándola como una marca de confianza y como la preferida entre los profesionales de los más de 90 países donde opera. Con una planta de producción en España de 10.000 metros cuadrados, ofrece un catálogo de productos con más de 250 referencias. Una empresa que ha conquistado a millones de estilistas dando herramientas diseñadas para cada tipo de cabello y con el objetivo en mente de conseguir, siempre, un pelo sano y brillante.