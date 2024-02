Rompiendo mitos; la batería perfecta para principiantes

En una sociedad donde la música se ha convertido en un lenguaje universal, es común que muchas personas quieran introducirse en el mundo de la música. Por ejemplo, padres que se planteen la posibilidad de que sus hijos se sumerjan en el apasionante mundo de la percusión.

Sin embargo, surge el temor al ruido ensordecedor y el espacio que ocupa una batería convencional. Para Rafa Reyes, director de la prestigiosa escuela de música Rock Factory, esta percepción es simplemente un mito que puede desvanecerse con las opciones adecuadas.

Reyes sostiene que, contrario a la creencia popular, la batería no es exclusivamente un desafío ruidoso. "Hoy en día, existen opciones innovadoras que permiten a los principiantes practicar sin preocuparse por molestar a los vecinos", afirma con entusiasmo.

¿La clave? Las baterías electrónicas se recomiendan en este artículo.

En Rock Factory, la batería no solo es un instrumento, sino un fenómeno de éxito entre el público. Por ello, con la experiencia acumulada de muchos años, se han seleccionado varias soluciones muy adecuadas y recomendadas.

Entre las opciones destacadas, Rafa sugiere la Millenium MPS 150X E-Drum Mesh Set, la cual no solo ofrece una experiencia de calidad, sino que también se posiciona como una de las opciones más económicas en el mercado. Este conjunto de batería electrónica cuenta con parches de malla que proporcionan una respuesta realista, además de la ventaja de poder practicar en silencio, sin sacrificar la autenticidad del sonido.

Para aquellos que buscan una experiencia más auténtica sin renunciar al control del volumen, Rafa sugiere explorar las baterías acústicas con parches de malla o silenciadores. Estas variantes, aunque emiten sonido, pueden ser controladas para mantener la paz en el hogar. "La tecnología ha avanzado enormemente, brindando soluciones a las preocupaciones tradicionales sobre el ruido", comenta con una sonrisa.

Si la opción acústica es la preferida, Rafa recomienda incorporar sordinas apagadoras del sonido. Un ejemplo destacado es el HQ Percussion SO0244 Fusion Sound Off Pack, un conjunto de sordinas diseñadas para reducir significativamente el volumen de una batería acústica.

La edad y estatura del aspirante a baterista son factores determinantes para elegir el instrumento adecuado. En el caso de las baterías electrónicas, ofrecen una versatilidad única al ser ajustables para todas las edades y tamaños.

En Rock Factory, los alumnos no solo aprenden, sino que marcan récords de precocidad, siendo reconocidos como los estudiantes más jóvenes en el mundo en obtener la máxima titulación avalada por Trinity College London. Esto es debido también, a la calidad y elección de los instrumentos hacia los alumnos.

Al final del día, Rafa Reyes desafía la noción de que la batería es un impedimento para los padres y ofrece una variedad de opciones que se adaptan a diferentes estilos de vida y necesidades. "La música es para todos, y con las opciones disponibles hoy en día, la batería puede ser accesible y disfrutable para cualquier principiante", concluye Reyes, abriendo las puertas a un mundo de ritmo y creatividad sin límites.