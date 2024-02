Todos los detalles sobre la prevención de la violencia económica, de la mano del programa Prevención Violencia

La violencia económica es una forma no tan visible de abuso y el trato desconsiderado contra la mujer.

Se trata de una forma sutil que suele generar consecuencias graves en las víctimas, por este motivo, es importante visibilizar esta expresión para que pueda ser identificada con mayor facilidad.

Para ello, el proyecto Prevención Violencia cuenta con una serie de materiales que ofrecen conocimientos y herramientas para facilitar la detección de situaciones de violencia económica. Esta iniciativa ha sido creada y es gestionada por la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan. Su principal objetivo es prevenir todas las manifestaciones relacionadas con la violencia de género, siendo especialistas en la prevención y sensibilización contra la violencia económica.

¿Qué es la violencia económica? Por lo general, quien ejerce violencia económica tiene por fin generar en la víctima un estado de dependencia, ansiedad y miedo. Se trata de una táctica de control que impide que una persona acceda libremente al dinero o a otros recursos financieros. Es habitual que estas acciones empiecen de manera sutil y empeoren con el tiempo. Si bien cualquier persona puede sufrirlas, distintos estudios indican que la mayoría de las víctimas son mujeres de un nivel socioeconómico medio. Además, existen factores que aumentan el riesgo de padecer este tipo de violencia de género como, por ejemplo, la condición de inmigrante o de discapacidad.

Según indica la guía que el proyecto Prevención Violencia ha elaborado sobre este tema, se trata de una de las manifestaciones de abuso que más secuelas dejan. Esto se debe a que es común que el maltrato, la presión, la angustia y el miedo derivados de estas conductas se extiendan durante años.

Para la prevención de esta manifestación, desde el programa Prevención Violencia se ha diseñado una guía de descarga gratuita en su página web que ofrece información y consejos para detectar y prevenir esta manifestación de violencia. Además, en la sección Materiales de esa misma web, es posible encontrar otros elementos que sirven para sensibilizar sobre este tema y prevenir sus consecuencias. Por ejemplo, este proyecto cuenta con píldoras informativas, distintos cortometrajes dentro de su campaña 'Ahora nos vais a escuchar' y diferentes estudios y noticias al respecto, tanto específicos de violencia económica como de violencia contra las mujeres.

¿Cuál es la situación de la violencia económica contra las mujeres en España? Si bien España se adhiere al Convenio de Estambul, que considera la violencia económica como una de las formas de abuso contra la mujer, no se han desarrollado leyes, protocolos o documentos específicos para dar respuesta o actuar en estas situaciones. De este modo, es difícil definir a las víctimas de la violencia económica como tales. En este sentido, las personas que sufren este tipo de maltrato no son atendidas si esto no va acompañado por otra manifestación física, psicológica o sexual.

En este contexto, desde Prevención Violencia consideran que faltan profesionales especialistas que puedan asesorar y llevar a cabo intervenciones para ayudar a las mujeres que denuncian estos abusos. También es necesario contar con una legislación específica y más formación e información.

Por estos motivos, Prevención Violencia trabaja en la elaboración y difusión de materiales que apoyan la prevención y detección de situaciones de violencia económica contra las mujeres que, actualmente, están disponibles de manera libre y gratuita a través de su plataforma web. También se pueden encontrar distintas formas de contacto para poder recibir atención profesional.