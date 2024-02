José Carlos Fernández Moscoso crea la perfecta melodía en 'Las bandas sonoras para despedir los días'

CÍRCULO ROJO.- Desde que tiene uso de razón, José Carlos Fernández Moscoso, ha escrito. Son casi treinta y cinco años dedicándose a plasmar en papel o a locutar en radio sus pensamientos, a exponer sus criterios en diferentes formatos de opinión o a compartir todos sus conocimientos sobre música o cine.

Las bandas sonoras para despedir los días ha sido un trabajo de cuatro años. Un proceso que tuvo su origen en los breves textos que escribió cuando llegó la pandemia del covid. Y llegó el día en el que decidió seleccionar las bandas sonoras según sus papeles en las películas y plasmar toda la información que había ido acumulando a lo largo de los años, en un libro.

Lo que destaca de la obra es que tiene un abanico de publicaciones sobre música de cine, bandas sonoras y melodías. Es un libro que convierte la teoría en práctica. Además de lo original que resulta que se analice el papel de la música en diferentes escenas cinematográficas describiendo el carácter narrativo que tienen. El autor resalta que “no se trata de un diccionario, aunque contenga más de 500 nombres relacionados con el cine y la música”.

Las bandas sonoras para despedir los días, publicado por Círculo Rojo, Grupo Editorial está dirigido a un amplio público, desde aquellos que valoran los conocimientos que aporta al autor hasta los que quieran empezar a valorar el sentido y el papel de la música en la gran pantalla, en la televisión o incluso en la radio.

Lo que ha inspirado a José Carlos Fernández a escribir ha sido un sentimiento de reivindicación. Por un lado, el interés de que se le dé a la música el valor que realmente tiene y por otro el de querer compartir los conocimientos con los que cuentan. Y, aunque ya los ha divulgado a lo largo de su carrera, “ahora están en un registro” en formato de libro, que él mismo firma.

A través de casi 280 páginas, el lector se sumerge en una aventura. Y no sirve de nada si se lee rápidamente, hay que adentrarse, empaparse, sumergirse entre sus páginas. No es una obra con fin académico ni tiene como objetivo que en un futuro se pueda desempeñar la composición musical de manera profesional. Solo quiere enseñar cómo los músicos juegan con todos los elementos sonoros para darle excelencia a lo que se ve al otro lado de la pantalla.

Sinopsis "Las bandas sonoras para despedir los días es un apasionante recorrido por aquellos momentos de las películas que, a lo largo de nuestra vida, nos han dejado una huella gracias no solo a la imagen, sino a lo que percibimos auditivamente. Partiendo de la premisa de la importancia de la música cinematográfica como aportación creativa más que técnica, no siempre reconocida como se merece, los 76 epígrafes descritos en el libro son ejemplos de secuencias de la historia del cine en las que las bandas sonoras han desempeñado un papel crucial desde el punto de vista narrativo, constituyéndose en un elemento descriptivo de primer orden mucho más allá que el mero acompañamiento de las imágenes, como se presupone erróneamente. Seleccionados cronológicamente mediante fechas de relevancia relacionadas con el cine (nacimiento u obituario de compositores, pero también las jornadas de estreno de las películas o acontecimientos históricos reflejados en la gran pantalla), el autor del libro no solo explica el papel de la música en secuencias concretas para que el espectador se sensibilice con lo que está sucediendo o reciba información sobre protagonistas o localizaciones, sino que también podremos visionar esos momentos gracias a la inserción de códigos QR al final de cada reseña, lo que nos brinda la oportunidad de utilizar nuestros terminales y comprobar cómo Jerry Goldsmith supo describir magistralmente con su música a John Rambo en First Blood (Acorralado) nada más aparecer en imagen, la involución del personaje de Joker en la película de Todd Phillips gracias a la compositora Hildur Guðnadóttir o, por qué no, descubrir los desórdenes musicales de Nicola Piovani en su oscarizada La vida es bella.", indica en su contraportada.

"Las bandas sonoras para despedir los días no es una obra academicista ni tiene como objetivo escudriñar sobre la técnica empleada para componer cada banda sonora compendiada. Su cometido es revelarle al lector los códigos emocionales empleados por cada compositor para cumplir con la maravillosa tarea de llegar directamente a la sensibilidad del espectador; dicho más prosaicamente, cómo juegan los músicos con todos los elementos sonoros que les inspiran las imágenes para darle la excelencia a lo que nuestros ojos visionan. Y esa labor tan importante es producto de creadores artísticos, algo mucho más allá que una mera labor técnica.", comenta el autor.

Autor José Carlos Fernández Moscoso (Cádiz, 1969) es periodista y crítico de cine, labor que comenzó en 1989 para todos los periódicos de la editorial Publicaciones del Sur, con presencia en las ocho provincias de Andalucía. Ha sido director y redactor jefe de varias de sus cabeceras, ha desempeñado las labores de crítico cinematográfico en la emisora Onda Cero en Cádiz y fue jefe de programación de Radio La Isla, de San Fernando (Cádiz) desde 1992 a 1994, donde durante 16 años mantuvo en antena el programa Último Estreno, uno de los más escuchados de la historia de esta emisora, en el que participaron como colaboradores habituales nombres de relevancia en el cine español y la comunicación como Carlos Pumares, Diego Galán o Ricardo Gil, siendo muy extensa la lista de personalidades del cine que pasaron por sus micrófonos, desde la oscarizada Ivonne Blake a Ennio Morricone, Agustín González, Juan Echanove, Imanol Arias, Antonio Banderas, Benito Zambrano, Antonio Mercero…

Colaborador de El Mundo en Cádiz a principios de los años 2000, colaborador de la revista Pronto, asesor externo de la Fundación Municipal de Cultura del ayuntamiento de San Fernando y, desde 2015 a 2019, asesor de prensa de este mismo ayuntamiento, durante estas más de tres décadas dedicadas a la comunicación ha venido formándose académicamente, obteniendo el máster en Dirección y Producción Cinematográfica en la Escuela Europea des Arts, a través del grupo Esneca Bussiness School-Universidad Europea Miguel de Cervantes, con la calificación de sobresaliente, así como mediante distintos cursos y seminarios desde el primero que realizó en 1992 —con 23 años—, «Teoría y análisis del montaje cinematográfico», impartido por el prestigioso profesor Vicente Sánchez Biosca, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia.

Ha prestado cobertura de distintos festivales de cine para distintos medios de comunicación: Sitges, Europeo de Sevilla, Málaga, Alcances de Cádiz, el Iberoamericano de Huelva o el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla (Fimucs). Ha desempeñado los cargos de jefe de prensa del Festival Internacional de Música de Cine Ciudad de Úbeda (2008-2012) y jefe de prensa del Festival Internacional de Música de Cine Provincia de Córdoba (2013-2015).

Creador de la empresa Rediseño Creativos S.L. en 2009, dedicada a la edición de medios de prensa, comunicación digital e imagen corporativa, fundó ese mismo año el periódico San Fernando Cofrade, dedicado a la Semana Santa de esta ciudad.

Actualmente, es el responsable del canal digital Último Estreno en la plataforma YouTube, heredero del que mantuvo en las ondas durante casi dos décadas, sumando miles de suscriptores y visionados, destacando el millón de visitas que hasta el momento suman los reportajes dedicados a la serie televisiva Verano Azul. La página actualizada con mayor información existente en el mundo sobre la producción que dirigió Antonio Mercero hace ya más de cuarenta años y todo lo que la rodea.

José Carlos Fernández Moscoso colabora también con la web de Sound Track Fest, una de las más importantes de España dedicada a la música de cine en lo que respecta a la cobertura de eventos cinematográficos mundiales, y entre sus próximos proyectos ya iniciados figura un documental dedicado a la problemática que envuelve al parque Tívoli World de Benalmádena (Málaga) y un cortometraje enmarcado en el género del fantaterror.