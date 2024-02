Estrella Peleteiro Rueda publica ‘Lucía y el Ángel’, una obra que muestra la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos

“Me he sentido íntimamente empujada a escribirlo al leer todas las cartas escritas por mi padre y mis hermanos durante largos años de mi infancia, adolescencia y madurez, así como diarios escritos en momentos de zozobra y de fluctuante lucha interna. Estas cartas las he llevado conmigo a todos los países a los que he viajado y guardado como un valioso tesoro. Han sido verdaderos documentos en gran parte trágicos y dolorosos, pero que sin ellos no hubiera podido existir este libro”.

Así, Estrella Peleteiro Rueda reconoce que escribir Lucía y el Ángel, ha sido casi una necesidad, de la que ha surgido esta obra en la que destaca la perseverancia que empuja a la protagonista a seguir hacia delante y a superar los obstáculos y vicisitudes que la vida le va presentando, así como la lucha y el entusiasmo por conseguir un lugar en el mundo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector, según las palabras de la autora, “se sentirá identificado con mi obra. También, al leerlo revivir ciertas experiencias que tal vez sean parecidas a las vividas por él en alguna época de su vida. Y el cualquier caso sentirse arrastrado por la empatía hacia los personajes y querer saber las peripecias de las protagonistas”.

Sinopsis La autora narra episodios de la adolescencia y juventud de Lucía, su personaje, en convivencia con su padre, su madrastra y sus hermanos. Trasmite la tristeza y el abatimiento producidos por una serie de dramáticos conflictos familiares originados por la angustia de un padre atormentado desde la trágica muerte de su esposa, la enfermedad de su hermano mayor y el desamparo de su hermana pequeña. Discrepancia entre el deseo de buscar su camino y el profundo anhelo de querer ayudarlos. La autora describe su estupor a su vuelta al hogar paterno después del desarrollo psicológico y mental experimentado en su estancia en Londres. El hilo invisible que la une a sus hermanos y a su padre continúa inexorable y palpitante, dominando sus emociones, una vez casada, como madre y esposa, y ya viviendo en Alemania. Lucía no abandona nunca su responsabilidad enfrente de ellos y la trasmite a través de una asidua correspondencia. En sus recuerdos, ofrece un toque de ternura en una atmósfera mágica. Estilo sobrio, sincero y emotivo, entrañando asimismo una gran calidad narrativa.

Autora Nace en Madrid. A la edad de siete años fallece su madre. Sus dos hermanos y ella quedan al cuidado de su abuela paterna y su padre, hundido en una profunda desolación. Estudia Filología Inglesa en la Universidad de Madrid y traducción e interpretación de las lenguas alemana y española en la Universidad de Göttingen. Se casa y se traslada a vivir a Alemania. Tiene cuatro hijos y compagina su trabajo como madre con el de profesora de español en la Facultad de Agronomía y la Universidad Popular de Witzenhausen, así como de traductora de documentos jurídicos e intérprete para los juzgados. Asiste a diferentes cursillos de danza y bailes de salón, y empieza a dar clases de danza clásica a sus hijas y en escuelas y en institutos. Actualmente, reside en Mallorca, en un entorno rural, al pie de las montañas, donde continúa haciendo traducciones para los juzgados e impartiendo clases de español a los extranjeros y de alemán e inglés a los nativos. Lucía y el Ángel es la segunda obra de la autora.