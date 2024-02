Mantenimiento preventivo para vehículos por Eginer

Cada cierta cantidad de kilómetros recorridos siempre es necesario realizar un mantenimiento preventivo a un vehículo. Con el paso del tiempo, algunas de sus piezas mecánicas pueden desgastarse y, si no son intervenidas correctamente, pueden ocasionar reparaciones costosas que afecten el presupuesto de los conductores.

Además de las revisiones mecánicas básicas, existen otras áreas relacionadas con la seguridad de los coches que merecen atención. Eginer, una empresa especializada en la reparación, adaptación y distribución de recambios para cerrajería de automóviles, comparte algunos consejos preventivos para vehículos.

¿Cuáles son los mantenimientos preventivos más importantes para los coches? Las revisiones preventivas deben hacerse cada cierto kilometraje, pero también hay que tener en cuenta la marca y el tiempo de uso del coche. En promedio, cada 15 mil kilómetros recorridos o una vez al año es un buen momento para llevar el vehículo a realizar un servicio de mantenimiento.

Debido a la gran cantidad de piezas que tienen los coches, es necesario priorizar las más importantes a la hora de hacer una revisión preventiva. Esto puede involucrar a la verificación de las pastillas y discos de los frenos, para evitar que estos se atasquen o dejen de funcionar correctamente. Los neumáticos son otras de las piezas que se desgastan con facilidad, por lo que es necesario controlar su presión y textura para impedir accidentes.

La reposición del refrigerante para el sistema de enfriamiento, así como la revisión del líquido de la dirección hidráulica, son otros de los aspectos que hay que valorar al momento de ejecutar la inspección periódica de un coche. Asimismo, el cambio del filtro y del aceite del motor son otros elementos que determinarán el buen funcionamiento del vehículo.

Verificar el nivel de aceite del motor y su importancia Entre mantenimientos es importante controlar ciertos aspectos que en tan solo unos minutos pueden evitar males mayores, uno de los más importantes es verificar el nivel de aceite del motor. Es recomendable comprobarlo al menos cada 5 mil kilómetros y estos son los pasos a seguir para realizar la comprobación:

1. Motor apagado y en terreno nivelado: Asegurarse de que el motor esté apagado y el coche esté estacionado en una superficie nivelada. Esto proporciona mediciones más precisas.

2. Esperar unos minutos: Si el motor ha estado en funcionamiento, esperar unos minutos para que el aceite regrese al cárter. Esto garantizará una medición más precisa del nivel.

3. Abrir el capó: Localizar la palanca o la palanca de liberación dentro del vehículo y abrir el capó. Asegurarse de que el motor esté frío antes de abrir el capó para evitar quemaduras.

4. Encontrar la varilla de medición de aceite: Localizar la varilla de medición de aceite, que suele tener un asa de agarre de color llamativo para facilitar su identificación.

5. Retirar y limpiar la varilla: Sacar la varilla de medición, limpiarla con un paño limpio o papel toalla. Esto asegura que se obtenga una lectura precisa.

6. Reinsertar la varilla: Volver a insertar la varilla completamente en su lugar.

7. Retirar la varilla nuevamente y verificar el nivel: Retirar la varilla de nuevo y observar el nivel de aceite. La varilla tendrá marcas que indican el nivel mínimo y máximo. El aceite debe encontrarse entre estas dos marcas.

8. Añadir aceite si es necesario: Si el nivel de aceite está cercano al mínimo, es necesario añadir aceite. Añadir aceite lentamente, permitiendo que se asiente antes de verificar nuevamente.

9. Cerrar el capó: Una vez que se haya verificado y, si es necesario, añadido aceite, se debe cerrar el capó de manera segura.

Es importante que el aceite usado para rellenar sea el mismo que el utilizado en ese momento por el vehículo y que cumpla todas las especificaciones recomendadas por el fabricante. En vehículos de última generación es posible que la verificación del nivel de aceite ya no sea a través de la varilla, pues pueden llevar integrado en el sistema multimedia una opción del menú donde mostrará el nivel a través de la pantalla.

Sistemas de seguridad para coches Por otra parte, además de la revisión mecánica, resulta necesario examinar los sistemas de seguridad para evitar situaciones desagradables como el robo del vehículo. Debido a esto, emerge la importancia de acudir con un equipo de profesionales en esta área como Eginer.

Con más de seis décadas de trayectoria, Eginer se ha consolidado como un referente en el área de la cerrajería para automoción, llaves, mandos o cerraduras del vehículo. Son una parte importante del sistema de seguridad del vehículo que conviene mantener en óptimas condiciones para evitar facilitar el robo o hurto en el interior del vehículo.

Dentro de su catálogo de servicios, uno de los sistemas de seguridad para coches más demandados es la copia de llave con inmovilizador. Se trata de un chip electrónico insertado en la llave del vehículo que se conecta con la centralita del coche al introducir la llave en la cerradura. El mecanismo evita que el automóvil arranque si la llave introducida no tiene el código correcto.

Por último, cabe destacar que la empresa tiene un taller de montaje en Barcelona, donde poder de realizar copias de llaves, duplicados de mandos y reparación o sustitución de cerraduras, para mantener en perfectas condiciones esta parte de seguridad del vehículo.