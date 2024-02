Ana Martín Rebollo ofrece al lector un viaje romántico repleto de acción en ‘Atrapados en el Atenea Palace’

Ana Martín Rebollo lleva escribiendo toda su vida. Desde una edad temprana, ha demostrado su pasión por la lectura y por plasmar en un cuaderno en blanco todas sus ideas. Atrapados en el Atenea Palace ha sido un proyecto sencillo, debido a que ha fluido de manera muy natural. Ella, como fiel lectora, sabe que lo más importante es que una obra te atrape desde el principio, y eso es lo que ha querido lograr entre sus líneas. De ella también destaca la ambientación, la historia de los personajes principales y todas las subtramas que aparecen a lo largo del libro. Una novela fresca, con una redacción de fácil interpretación en la cual el lector va a ser capaz de empatizar con los personajes principales.

Principalmente, va dirigido al público adolescente, aunque tal y como reconoce la autora “cualquier persona puede leerlo, porque va a disfrutar también”. Al tener una hija de doce años, la cual es indiscutiblemente su fan, ha intentado adaptar la trama para que ella también pueda comprender lo que estaba sucediendo.

El lector se va a enamorar de los personajes, de la historia de amor que viven, de la ambientación en Atenas y de esa trama repleta de acción, misterio, intriga y elementos que desde el primer segundo atrapan.

Sinopsis Anna es una chica de dieciséis años que estudia primero de bachillerato en un instituto de Zaragoza.

Míchel tiene 18 años y cursa segundo de bachillerato en el mismo lugar que Anna.

Pese a asistir al mismo centro educativo, no habían coincidido ni se habían visto previamente, hasta que sus miradas se cruzan por primera vez en el interior de un avión con destino a Atenas.

Tanto Anna como Míchel forman parte de un grupo de alumnos y profesores que realiza un viaje de estudios a Grecia. El viaje sirve para que Anna descubra un país que no conocía y para que se enamore de cada uno de sus rincones, a la par que se despiertan en ella sentimientos que hasta la fecha no había experimentado.

Los primeros días en Grecia son increíbles, pero lo que en un principio comienza siendo un viaje idílico, pronto dará un giro de 180 grados ante un hecho que afectará significativamente a todos los integrantes de este viaje y trastocará sus planes, marcando un antes y un después y poniéndolo todo patas arriba, donde nada es lo que parece.

Autora Ana Martín Rebollo nació en Madrid, aunque la mayor parte de su vida ha transcurrido en Zaragoza.

Sus grandes pasiones son la lectura, el cine y la escritura y, desde que era bien pequeña, su verdadera vocación ha sido escribir. Cuando contaba con tan solo diez años, se presentó a un concurso literario, resultando ganadora en su categoría.

Durante toda su vida, ha compaginado su trabajo con la escritura, algo que procura hacer siempre que puede. Le gusta observar todo cuanto hay a su alrededor, imaginando historias y creando personajes que pasan a formar parte de las mismas.

En el año 2012, hizo realidad un gran sueño al publicar su ópera prima: ¡No me hagas daño!

En el 2017, vio la luz su segunda novela, El diario de Mar O´Neil.

Atrapados en el Atenea Palace, la tercera de sus obras, ha sido publicada en noviembre del 2023 por Editorial Círculo Rojo.