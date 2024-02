Jiménez con Jota estrena su primer EP Moscatelito

Jiménez con Jota estrena su primer EP publicado el día 15 de febrero que lleva por título Moscatelito. Un trabajo de cinco canciones que definen su sonido, fusión de electrónica y tradición coplera y los postula como una de las propuestas alternativas más interesantes del panorama nacional.

Jiménez con Jota estará en concierto el 1 de marzo en la sala Cadavra de Madrid (C/ Caballero de Gracia 10), presentando su primer trabajo.

Como en aquella tierra extraña desde la que añoraba y brindaba por España La Piquer, la artista Marina Villuendas se ha visto en los últimos años alejada de nuestro país, lo que ha acercado sus composiciones a la tradición popular y sus valores. Junto con el multiinstrumentista Borja Moreno, han logrado obtener un sonido único con el que reavivan la copla.

Fregar los platos en algún lugar de África al son de La Zarzamora, cantar una seguidilla a modo de nana en Berlín, callar a todo un bar -una fonda, que allí lo llaman en Panamá... Eso es copla, señores. Y quien probó su magia, lo sabe.

El trabajo del dúo folclórico experimental se presenta con cinco canciones y cuenta con cuatro temas propios: LDLA, que hace de puente entre dos épocas y presenta el sonido característico de la banda; Tarot, una predicción de futuro en electrónica minimalista; Belchite, una historia y que rompe el silencio de quienes tuvieron que huir; y Baila, que reivindica la inclusión de las mujeres en la vida cultural.

El EP cierra con la revisión de La Zarzamora, en una versión experimental del clásico de Quintero, León y Quiroga; una de las canciones más universales de la música popular española que hicieron desde Lola Flores a Paco de Lucía, pasando por voces tan dispares como Isabel Pantoja, Las Grecas o Violeta Parra y que revive hoy, de nuevo, con Jiménez con Jota.

Jiménez con Jota invita a degustar completo Moscatelito después de que Tarot, su primer single, supere las 50.000 reproducciones en plataformas digitales y haya recibido el apoyo de Sounds From Spain (ICEX), que les ha seleccionado como uno de los artistas embajadores de la música española en el extranjero.

La portada es un diseño del ilustrador jienense Jesús Colmenero que ha reunido, con su particular estilo, guiños a las cinco canciones del EP en el camerino de una folclórica.

Moscatelito se ha grabado entre Madrid y Cantabria durante el otoño de 2023.

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS es la encargada de la promoción del nuevo single de Jiménez con Jota.

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS promociona música, desarrolla festivales y proyectos culturales analizando las condiciones artísticas y humanas, optimizando los recursos y el tiempo para dar el mejor servicio y rentabilizar al máximo los presupuestos de cada cliente desde el año 2002.