StadioPlus y Deportivo Alavés, una alianza histórica en el mundo virtual de Fortnite

Deportivo Alavés Racing Car y como el Deportivo Alavés se convirtió en el primer club profesional en el mundo en crear su propio juego en Fortnite.

Así es, de Vitoria-Gasteiz al mundo. El pasado mes de noviembre, se presentó al público el juego Deportivo Alavés Racing Car. Un novedoso juego de carreras desarrollado en Fortnite fruto de la colaboración entre The Faktory, el centro de innovación y nuevos negocios del Grupo Baskonia-Alavés y la empresa tecnológica StadioPlus. No es naif este proyecto, ya que posiciona al club vitoriano como uno de los clubes más innovadores del ecosistema de la industria deportiva en el ámbito tecnológico y el entretenimiento al convertirse en el primer club en el mundo en desarrollar su propio videojuego dentro del afamado juego Fortnite.

La aproximación de los clubs y entidades deportivas al mundo del gaming conlleva numerosas ventajas que van más allá de la simple diversión y de proporcionar a su comunidad de aficionados de nuevas formas de entretenimiento. Estas ventajas abarcan aspectos que van desde la fidelización de los fans hasta la generación de nuevos ingresos para el club y la promoción de su marca en nuevos formatos y espacios.

Es aquí donde el proyecto Deportivo Alavés Racing Car coge todo su sentido, ya que ha permitido desarrollar una plataforma muy poderosa y disruptiva para la fidelización de los fans habituales llevando la marca del club a nuevas audiencias tanto nacionales como internacionales, atrayendo y entreteniendo a nuevos seguidores que no están familiarizados y no son conocedores de la marca del conjunto vitoriano. Se ha generado un nuevo espacio para las marcas que quieran vincularse tanto a la imagen del Deportivo Alavés como a su comunidad de aficionados. Un ejemplo muy claro puede ser el patrocinio de la competición de una marca o la inserción de elementos virtuales integrados en el circuito como puede ser una bota de fútbol o una botella de bebida energética. Para las marcas e instituciones, la oportunidad es clara, poder estar en los espacios donde están los jóvenes y poder hablar el idioma que ellos hablan, acortando barreras generacionales o de productos más tradicionales.

Por lo tanto, desde el punto de vista de impacto económico como de generación de ingresos adicionales a los tradicionales este juego en Fortnite es una oportunidad única para el Deportivo Alavés para generar nuevas formas de monetización. La publicidad in-game y la integración de patrocinadores son estrategias que pueden brindar ingresos directos al club. Colocar anuncios visuales y mensajes promocionales en lugares estratégicos del juego puede ser beneficioso tanto para el club como para los patrocinadores.

Por supuesto, también resulta fundamental ofrecer a los seguidores y fans una experiencia interactiva y adaptada a lo largo de las diferentes fases de la vida del juego que ayude a mantener una comunidad de usuarios activa y comprometida, incluso en períodos fuera de las competiciones y días de partido de la actividad del Deportivo Alavés en el terreno de juego. El reto está en convivir e integrarse en el día a día del aficionado para que no desconecte de la realidad del club y siga creciendo su orgullo de pertenencia.

La participación de los fans a través de este tipo de iniciativas se amplía aún más mediante la creación de comunidades online relacionadas con el juego y con su propia actividad. Facilitar la creación de foros y canales específicos en redes sociales proporcionan a los seguidores un espacio único para compartir experiencias y opiniones, fortaleciendo y expandiendo así la comunidad en torno al club deportivo.

Según declaraciones de Jon Fatelevich, CEO de StadioPlus: "El lanzamiento del Deportivo Alavés en Fortnite es un paso audaz que demuestra su compromiso con la innovación. Esta iniciativa posiciona al club en la intersección de deporte y videojuegos, ampliando su visibilidad global y atrayendo a nuevas audiencias y patrocinadores.

Al ofrecer una experiencia única en Fortnite, el club fortalece su conexión con los fans existentes y atrae a una audiencia más amplia, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Además, esta colaboración tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico y social en la comunidad local, generando oportunidades de turismo e inversión.

En resumen, la incursión del Deportivo Alavés en Fortnite representa una innovación en el marketing deportivo que ofrece beneficios tangibles para el club y su comunidad”.

En definitiva, la creación de un videojuego para un club deportivo como el Deportivo Alavés, no solo es una estrategia para entretener a los fans, sino que también se ha conceptualizado como una herramienta para generar ingresos, promover y difundir la marca Deportivo Alavés y fortalecer la conexión entre el club y sus aficionados, permitiendo también llegar a nuevas audiencias hasta ahora inalcanzables.