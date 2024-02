¿Hacia dónde se dirigen los precios de la luz y el gas en 2024?

La factura de la electricidad podría encarecerse unos 15 euros al mes y la del gas entre 3 y 10, precios similares a los de 2021

Hace más de un año y medio que en las facturas de luz y gas se aplica un IVA reducido del 5 %, en lugar del 21 %. Esta reducción del IVA fue una de las medidas con las que el gobierno español buscó suavizar una escalada de precios de la energía sin precedentes, y se fue aprobando de forma escalonada.

La primera rebaja, aprobada en junio de 2021, afectó solo a la factura de la luz y supuso pasar del 21 % de IVA al 10 %. Sin embargo, no tuvo mucho efecto: la espiral alcista de precios dejó sin efecto la medida y, un año después, en junio de 2022, el gobierno español volvía a reducir el IVA, esta vez al 5 %.

Estas ayudas tenían como fecha fin el 31 de diciembre y el Gobierno decidió mantenerlas en 2024, pero en menor cuantía.

"Con esto protegeremos a las familias de nuestro país", explicaba Pedro Sánchez el día que lo anunciaba en el Congreso de los Diputados. Con el gas, la rebaja se hizo de golpe; en septiembre del año pasado se anunciaba una rebaja al 5 % que entraría en vigor en octubre. Sin embargo, un año antes, en septiembre de 2021, ya se había tomado otra medida de impacto: un real decreto ley que limitaba el aumento del gas en el mercado regulado, la llamada TUR, al 5 % como máximo por trimestre.

Gracias a esta medida, el precio de la TUR registró incrementos, pero fueron mucho menores de los que se habrían producido sin el decreto.

Previsión realizada por Grupo Trébol Energía, consultores energéticos expertos en ahorro energético.

¿Cuánto subirá la factura de la luz? La situación en los mercados hoy en día no tiene nada que ver con la de entonces, pero, aun así, la retirada de las ayudas tendría un impacto en las facturas. En la factura de la luz, además, no solo se redujo el IVA, sino también el impuesto a la producción eléctrica, que pasó del 5,1 % al 0,5 %. Revertir estas ayudas significa "prácticamente 15 euros por factura y por cliente doméstico, y es un impacto importante para el consumidor que se ha acostumbrado a facturas ya con este IVA reducido", explica Josep Graell, socio fundador de la consultoría Grupo Trébol Energia

"La posible bajada que hay en el mercado se verá totalmente compensada por el aumento". Se pagarán precios de 2021.

Si se cogen como referencia los precios del mercado mayorista, lejos queda la moderación de 2020 y de los años anteriores, cuando los precios se movían alrededor de los 40 euros el MWh. En 2021, los precios se triplicaron (de media llegaron a los 112 euros/MWh) y en 2022 superaron los 200 euros/MWh de media. Ahora, los precios vuelven a estar por debajo de los niveles de 2021, pero si el IVA subiera, la factura se situaría en los mismos niveles que hace dos años. Lo confirma Josep Graell, que asegura que "lo que se prevé de cara al 2024, sería tener unos precios ligeramente más bajos que los que tuvimos en 2021".

Esto implicaría, sigue el experto, que si se sube el IVA al 21 %, los usuarios se quedarían en unas condiciones de pagar la factura similares a las que pagaron en 2021: "Cosa que en ese momento ya pareció una crisis y supuso un problema para muchas familias que no podían pagarlo". En cambio, si se mantiene el IVA reducido, "estaremos por debajo de lo que se pagó en 2021, por debajo de los precios que provocaron la crisis".

Momento para revisar nuevas ofertas Y ante todos estos posibles cambios, las comercializadoras ya están tomando posiciones. Desde la consultora energética Grupo Trébol Energía hablan de guerra de precios: "Incluso acoso comercial a los consumidores domésticos para captar, captar y captar clientes".

Graell advierte además que el cambio del IVA puede dar lugar a "ofertas complejas". Pone como ejemplo ofertas con fórmulas como "te mantenemos el IVA", o "te mantenemos los importes". Ofertas complicadas, explica, que seguramente "no benefician la claridad de comparar precios".

La recomendación, una vez más, es aceptar solo aquella oferta que se entienda y estudiarla con calma, preferiblemente siempre por escrito. Y utilizar comparadores de tarifas, como el que se puede encontrar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.