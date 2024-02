Equipamientos Tamdem para salas de terapia y psicomotricidad infantil

Tamdem: más de 30 años de compromiso, transformando el aprendizaje infantil

En la evolución del paradigma educativo, Tamdem se ha erigido como pionero al demostrar que el juego y la enseñanza no solo pueden coexistir, sino potenciarse mutuamente, especialmente en los primeros años de vida.

Desde hace más de tres décadas, Tamdem ha abrazado la convicción de que los niños pueden aprender de manera efectiva a través del juego, siempre que cuenten con la dirección de educadores capacitados.

La esencia de Tamdem radica en proporcionar a los educadores una gama diversa de materiales de psicomotricidad adaptados a las edades y necesidades específicas de los niños. Más allá de sus 30 años de experiencia, la empresa se mantiene firme en su compromiso de diseñar y elaborar productos de psicomotricidad para escuelas infantiles, garantizando calidad y seguridad.

En una expansión significativa, Tamdem ha diversificado su oferta para incluir acolchado integral de habitaciones, montaje incluido, para entornos sensibles en hospitales con unidades de salud mental, policlínicas y residencias, así como acolchados de paredes, columnas, radiadores y áreas peligrosas en centros educativos y salas de terapia. Su enfoque no se limita solo a la creación de productos; Tamdem busca crear espacios de psicomotricidad completos, ludotecas y aulas infantiles, proporcionando ideas innovadoras para estimular el desarrollo infantil.

Una línea especializada para personas con discapacidad, enfocada en terapia, movilidad y posturales, demuestra el compromiso de Tamdem hacia la inclusión y mejora del confort en entornos como salas de terapia ocupacional, centros de educación especial y hospitales.

Tamdem se enorgullece de su variado catálogo, que abarca figuras geométricas con interior de foam, rocódromos, piscinas de bolas, puffs, sacos de dormir y mobiliario de descanso en foam, entre otros. Además, la empresa desarrolla forrados acolchados de seguridad para interiores y exteriores, abarcando desde salas completas hasta elementos específicos como forrados de paredes, radiadores, columnas, etc.

La empresa no solo proporciona productos de calidad, sino que también comparte su profundo conocimiento en psicomotricidad mediante la difusión de información relevante.

En resumen, Tamdem no solo provee materiales excepcionales, sino que se posiciona como un aliado integral para terapeutas y educadores, manteniéndose al tanto de las últimas investigaciones en el aprendizaje infantil y ofreciendo la garantía de espacios educativos de calidad. Descubrir la diferencia es posible con Tamdem, donde la excelencia se fusiona con la funcionalidad para transformar el entorno educativo.