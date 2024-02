12 tips para hacer la página web de una empresa

¿Aún no se cuenta con una página web corporativa cuando más de la mitad de las pymes ya la tienen? No se trata de competir por ser el más atractivo, sino de estar presente donde los clientes potenciales lo necesitan. Hace dos décadas, tener un sitio web era opcional. Hoy, en este 2024, se ha vuelto esencial. No importa si se está lanzando un proyecto, se tiene una marca personal, se está dando el salto al mundo digital o se necesita actualizar un negocio porque la vieja página web ya no es relevante o no funciona. Sea cual sea la situación, crear una nueva página web puede parecer algo abrumador, pero es una inversión crucial para el presente y futuro de la empresa.

¿Qué es una página web corporativa? Técnicamente, un sitio web es un conjunto de páginas en internet que presenta información sobre una marca o servicio, organizada de manera estructurada y jerárquica. En otras palabras, una página web corporativa es la representación digital de la marca. Es adaptable, personalizable y cumple con objetivos comerciales e informativos en la era digital.

El sitio web corporativo debe incluir toda la información que los clientes potenciales necesitan conocer sobre uno: "quién eres, qué haces, qué ofreces, dónde te encuentras, tus valores y tus redes sociales".

La importancia de tener una página web corporativa ¿Se está considerando crear una nueva página web corporativa o rediseñar una existente? La página web o tienda online se convertirá en el principal medio de comunicación con la audiencia. Será el lugar donde los usuarios descubran quién es uno y cuál es el propósito.

Solo es necesario entender algunas características clave:

01. Analizar a la competencia

Antes de dar el primer paso, es esencial investigar las páginas web de los competidores. Adoptar la perspectiva de un cliente y evaluar detenidamente las fortalezas de estos sitios, así como identificar sus debilidades o áreas de mejora. Este análisis proporcionará datos valiosos para crear un sitio web que se diferencie y sobresalga en el sector.

02. Diseño de la página web

La página web de la empresa debe ser un elemento central en la estrategia de negocio. Es aconsejable contratar a un profesional cualificado para su desarrollo, que brinde asesoramiento para asegurar que el sitio web sea efectivo y genere beneficios. La importancia del diseño y los colores, que son fundamentales para transmitir la imagen y valores de la empresa. Hay que asegurarse de solicitar referencias y evitar optar por opciones de “lowcost”, ya que frecuentemente su calidad también es baja. Se puede solicitar presupuesto sin compromiso en su página web.

03. Arquitectura de la información

Esta es una oportunidad única y es crucial aprovecharla al máximo. La página web debe causar un impacto visual memorable en el visitante, ya sea a través de una creatividad audaz, una simplicidad impactante o una imagen distintiva. Inspirar y evocar emociones con esa primera impresión, pues esta influirá en la decisión del visitante de profundizar en el sitio web o dejarlo. Hay que tener presente que la página de inicio debe ser concisa y clara, presentando lo mejor de la empresa. Esta página debe actuar como un resumen de todo el contenido del sitio web.

04. Presentar el negocio

Hay que empezar con la elaboración de los primeros contenidos para la página. La sección más crucial para el negocio es la de nosotros o empresa. Los visitantes que acceden a la web por primera vez están interesados en conocer más acerca del negocio y los servicios, por lo que es importante presentarse y resaltar la información más significativa. Se debe considerar usar las 6 W (Who, What, Where, When, Why, How) para redactar los contenidos. En la página de servicios, hay que asegurarse de detallar cómo se abordan los servicios y resuelven los problemas específicos de los clientes potenciales.

05. Simplicidad y funcionalidad

El diseño de la página web debe enfocarse en simplificar las interacciones de los clientes actuales y potenciales. La era actual tiene un tiempo bien escaso, por lo que es esencial ofrecer una experiencia que sea intuitiva, simple, clara y directa. Hay que implementar un menú bien organizado y asegurarse de que el tono de la comunicación en el sitio web sea claro y fácil de entender. En cuanto a las Llamadas a la Acción (Botones), hacen que sea sencillo para los usuarios registrarse o realizar acciones importantes. Evitar que tengan que navegar excesivamente por el sitio en busca de lo que necesitan; la facilidad de uso es clave para evitar que los visitantes se frustren y abandonen la página.

06. Versión web para dispositivos móviles

De acuerdo con la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), un impresionante 92 % de los usuarios navega por internet a través de sus dispositivos móviles. Por lo tanto, es crucial garantizar que el sitio web sea completamente accesible y funcional en estos dispositivos. Optimizar la página web para una adaptación perfecta a móviles (llamada responsive), asegurando así una experiencia de usuario excepcional.

07. Hosting

Seleccionar un servicio de alojamiento web (hosting) de alta calidad, que sea bien valorado, ofrezca un servicio al cliente sobresaliente y resuelva problemas técnicos de manera eficiente. Es importante que se encuentre en territorio europeo. Cualquier demora en la solución de incidencias puede significar la pérdida de un cliente y mala imagen.

08. Generar contenidos interesantes

Este aspecto es crucial para el éxito de cualquier sitio web. Es esencial tener contenido interesante que atraiga a la audiencia, fomente visitas y estimule la interacción. No hay que olvidar el Blog en la página web que contenga artículos sobre los productos, servicios, la empresa, o novedades de la industria. Asegurarse de mantenerlo actualizado con publicaciones frecuentes, es beneficioso tanto para los visitantes como para mejorar el SEO.

09. SEO y Velocidad de Carga

Es vital que la página web tenga tiempos de carga rápidos para prevenir la fuga de visitantes. Invertir tiempo en optimizar este aspecto es esencial para lograr una buena posición orgánica en los motores de búsqueda. Factores como la actualización constante con contenido de alta calidad y una carga rápida del sitio son determinantes para mejorar el ranking de la página web.

10. Mejorar en el Servicio al Cliente

Actuar como un canal de comunicación directo, facilitando el envío de dudas o sugerencias a través de formularios de contacto. Usar Chat de Atención al cliente o WhatsApp Business, proporciona una manera rápida y eficaz de atender a los clientes.

11. SEM, Marketing digital de pago

Se pueden aumentar las visitas a un sitio web utilizando la publicidad pagada, como Google Adwords o Microsoft Advertising o Publicidad en Redes sociales. Con el esfuerzo adecuado y la experiencia necesaria, se podrá maximizar el retorno de inversión. Para atraer visitantes, hay que emplear una variedad de técnicas y recursos digitales diseñados específicamente para este propósito.

12. No hay que olvidar el e-commerce

Actualmente, un 80 % de los consumidores realizan compras en línea, con sectores como Viajes, Hostelería, Moda y Ocio liderando el aumento en ventas. Estas cifras son prometedoras, lo que plantea la pregunta: "¿por qué no lanzar tu propia tienda online e-commerce y comenzar a aprovechar el mercado digital?".

Aunque este artículo se enfoca en los aspectos más cruciales, la página web puede beneficiarse de la inclusión de numerosos otros componentes para mejorar su eficacia desde una perspectiva de marketing. Esto incluye añadir una newsletter para los clientes, una sección que destaque proyectos profesionales y casos de éxito que se pueda compartir, o incluso un calendario de eventos.

Además, es importante prestar atención a factores como el SEO OnPage. Un sitio web que sea atractivo, fácil de usar y que se mantenga actualizado no solo es fundamental, sino que también puede ser un factor decisivo para el éxito de una empresa. Hay que hacer que la primera impresión que se ofrezca sea impactante y perdurable.