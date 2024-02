Servicios de ADHESIVOSEMBARRADOS en el Dakar 2024

El Rally Dakar de 2024 se realizó en enero, por quinta vez consecutiva en Arabia Saudita. Esta prueba ha incluido una etapa de 48 horas durante la cual los participantes durmieron en el desierto.

Varios pilotos españoles que ha participado de esta exigente competencia han obtenido su equipación off road personalizada y el kit adhesivos de su moto en la empresa ADHESIVOSEMBARRADOS. Esta compañía se especializa en la fabricación de adhesivos, fundas de asientos y prendas para motos, quads, karts y bicicletas, entre otros vehículos.

La equipación personalizada Dakar que ofrece ADHESIVOSEMBARRADOS Esta empresa se encarga de personalizar adhesivos, prendas y fundas de asiento para motociclistas off road. Su catálogo incluye camisetas de manga larga o corta, sudaderas, cortavientos, pantalones y chalecos. Con respecto a este último artículo, ADHESIVOSEMBARRADOS ha sido una de las primeras compañías en España en ofrecer modelos de manera 100 % personalizada.

Hoy en día, ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece equipaciones completas para particulares y equipos. Estos paquetes pueden incluir distintas combinaciones de productos, incluyendo pantalones, camisetas, chalecos y chaquetas Dakar.

En particular, los pantalones off road de esta empresa han sido testados en todas las ediciones DAKAR de Arabia Saudita. Se trata de una prenda cómoda y resistente que cuenta con un acabado de alta calidad. Además, dispone de un refuerzo especial en la zona de roce de las rodillas y tejidos flexibles en las áreas de las articulaciones. De esta manera, es posible garantizar un ajuste máximo a los movimientos del piloto arriba de la motocicleta.

A su vez, para conseguir la personalización de esta y otras prendas esta empresa emplea la técnica de sublimación. Estas impresiones resisten tanto el paso del tiempo como los lavados.

Adhesivos Dakar para motos off road ADHESIVOSEMBARRADOS permite conseguir un estilo único en una moto gracias a sus adhesivos personalizados de gran resistencia. Con respecto a esto último, estos productos protegen la superficie del vehículo de golpes y arañazos, ofreciendo resistencia a ambientes hostiles y temperaturas extremas.

Actualmente, en la plataforma online de esta empresa es posible encontrar más de 1.500 diseños diferentes. Asimismo, esta compañía ofrece la alternativa personalizar estos kits al 100 %. De esta manera, se pueden elegir los fondos de dorsales y la tipología de los números. Los clientes también pueden añadir su nombre en mini-dorsales y obtener kits de plásticos y fundas de asientos únicas.

A través de ADHESIVOSEMBARRADOS, se puede acceder a kits adhesivos para motos y equipamiento para pilotos off road. Estos productos han sido utilizados por distintos participantes del Rally Dakar.