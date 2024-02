¿Qué hacer para enviar a los hijos a aprender inglés al extranjero?

A prender inglés es una prioridad, en el mundo moderno, donde las fronteras se hacen cada vez más cortas y se amplían con ello las oportunidades para las nuevas generaciones.

Estudiar este idioma en el extranjero, en países anglosajones, representa una oportunidad extraordinaria para los jóvenes de crear una historia diferente en sus vidas.

Entonces, si son tan obvios los beneficios y las ventajas de hablar inglés, ¿por qué no hay más padres enviando a sus hijos a estudiar inglés en el extranjero?

La principal razón es porque muchos padres sienten inseguridad a la hora de enviar a sus hijos a estudiar tan lejos de casa. La buena noticia es que International Education Advisor, agencia dedicada a proporcionar ayuda especializada a jóvenes para estudiar inglés en el extranjero, está ofreciendo actualmente paquetes para grupo, para que viajen juntos y acompañados por un monitor, garantizando seguridad y tranquilidad para sus padres.

Retos e inseguridades a la hora de querer estudiar inglés en el extranjero Tanto los jóvenes como los padres pueden llegar a sentir muchas inseguridades ante la perspectiva de estudiar inglés fuera de su país. Esta inseguridad viene principalmente por el reto que representa dejar a un hijo o hija sola estudiando en un país extraño, y a la desinformación que existe al respecto.

La realidad es que hay alternativas que pueden generar tranquilidad y confianza tanto a padres como a hijos, que garantizan seguridad y acompañamiento en el proceso para estudiar inglés en otro país. Un ejemplo de ello son los paquetes para grupo de International Education Advisor. Esta es una institución dedicada a proporcionar asesoramiento especializado, ayuda en el acompañamiento de jóvenes que quieran aprender inglés en el extranjero. Estos paquetes representan una buena alternativa no solo porque el estudiante irá acompañado de otros estudiantes de la misma edad, sino que contarán también con un monitor especializado que les proporcionará acompañamiento, cuidado y ayuda durante todo el proceso. Además, International Education Advisor se encarga de todo el proceso, desde la coordinación de vuelos, traslados, clases de inglés, pruebas de nivel, alojamiento y actividades adicionales durante la estancia.

Los padres pueden aprender inglés si desean viajar con sus hijos al mismo tiempo En el caso de que todavía no se esté considerando enviar a un hijo a estudiar en el extranjero ya sea porque es muy pequeño o porque es muy tímido e inseguro para viajar solo, pero se es consciente que una experiencia inmersiva en inglés muy beneficiosa, International Education Advisor ofrece otra alternativa. Se trata de los campamentos familiares en el extranjero, diseñados para que niños tan jóvenes como de 5 años, puedan disfrutar de unas vacaciones junto a sus padres, y a la vez tener clases de inglés que les inicien en el aprendizaje del idioma. Esta alternativa puede ser una excelente opción para muchos padres y además, el estudiante solamente estará durante el día en el campamento aprendiendo inglés y teniendo diversas actividades en el día, ya que luego en la noche vuelve a casa a compartir y dormir con su familia.

En estos campamentos, los padres e hijos mayores también pueden disfrutar de aprender inglés en el mismo campus.

En conclusión, en este momento no hay excusas para que jóvenes e incluso niños pequeños puedan acceder a clases profesionales y especializadas de inglés para su formación. Ya sea que se opte por un campamento familiar o por enviar a un hijo a estudiar en el Reino Unido en grupo con niños de su edad. International Education Advisor garantiza seguridad, cuidado y confianza de que se está en buenas manos y con todos los detalles cubiertos.