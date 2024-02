Todos los zapatos que importan esta temporada (para él y para ella)

Adelantarse a las tendencias de este invierno con estos modelos de calzado que ya se deberían tener en el armario

El calzado ya no es solo una necesidad funcional, sino una declaración de estilo y personalidad día tras día. Los fashion insiders ahora se expresan a través de sus elecciones de calzado, ya sea con zapatillas deportivas, botas originales, bailarinas o mocasines con un toque vanguardista. Cada estilo ofrece una forma única de complementar y elevar cualquier look, ya sea formal o casual.

Entre las tendencias vistas en el street style, estos son los estilos de calzado que arrasan por encima de todos (y que ya querrás en tu armario):

Para él: Apuesta por el trekking Atrás quedan las deportivas más clásicas porque ahora los modelos estilo trekking serán los encargados de tomar las calles. Diseños rompedores, como este de HOKA, que se llevan sobre el asfalto combinados con jeans, pantalones cargo o incluso de traje

Con suela track Este otoño-invierno, las suelas track toman la calle para disfrutar de una combinación cómoda y moderna en el calzado más tendencia. Una opción, como la que presenta Glent, que aúna elegancia y confort para llevar en diversas ocasiones, desde reuniones de trabajo hasta salidas mucho más casuales.

Un toque smart casual Por mucho que guste ir a la última, no siempre se pueden llevar ciertas prendas o accesorios en ocasiones más elegantes. Sin embargo, en los últimos años, se ha ido viendo cómo surgen diseños de deportivas de vestir para seguir la tendencia smart casual. Esta versión en ante de Scotta 1985 es un valor seguro para los looks clásicos, pero con un toque informal.

Para ella: Todo al borreguito Gigi Hadid o Georgina Rodríguez ya se han declarado fans de la tendencia furry. Ahora, también llega al calzado para convertirse en el accesorio favorito contra las bajas temperaturas. La marca Gaimo presenta este modelo en forma de botín para un momento après-ski de lo más calentito.

Unas Mary-Janes para el día a día Los zapatos estilo Mary-Jane son el nuevo objeto de deseo de las que más saben de moda y es fácil entender por qué: son versátiles y tienen tacón sensato, para aguantar de la mañana a la noche. Estos de Mustang son perfectos para combinar con vestido y medias a tono.

Un saludo a las botas de agua Botas o botines, el calzado de agua es uno de los imprescindibles del invierno. Una tendencia que se pudieron ver en desfiles como el de Louis Vuitton y que hizo desear al instante tener unas ya mismo. Hunter es una de las firmas especializadas en este tipo de calzado, como este diseño con el logo en la parte trasera.