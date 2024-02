Los cuatro pilares del éxito empresarial, impulsando una carrera con los MBAs de ESIE

Los profesionales de diversas áreas, especialmente los que trabajan en operaciones tecnológicas, se enfrentan a un campo laboral cada vez más competitivo. Por este motivo, se ven en la necesidad de potenciar sus habilidades de liderazgo y gestión por medio de formaciones especializadas, como los distintos MBAs que brinda ESIE.

Este centro educativo en Madrid pone a disposición diversos programas de alto rendimiento que se adaptan a la realidad laboral actual; lo que quiere decir que implementan clases 100 % prácticas en modalidad online y presencial.

ESIE: preparando a profesionales para el futuro El mercado laboral exige perfiles con una visión global e igualmente la capacidad de implementar las herramientas más actualizadas. Pero encontrar estas habilidades de liderazgo y transformar un equipo de trabajo requiere de una preparación previa en la que el profesional no solo aprende elementos teóricos, sino que aplica estos procedimientos de forma activa.

Es allí cuando los Master of Business Administration (MBA) han ganado relevancia entre los profesionales a nivel mundial. Específicamente, ESIE se ha enfocado en transformar este concepto y así crear una metodología propia, capaz de impulsar a los profesionales en sus áreas laborales.

En primer lugar, ESIE reinventa el futuro profesional, potenciando las capacidades por medio de herramientas que impulsan a cada uno de sus estudiantes a ser líderes en su campo. Igualmente, emplean Exponential Knowledge, un proceso que emula el ambiente laboral real para que cada uno entienda las emociones asociadas a la toma de decisiones y así pueden mejorar sus habilidades en tiempo real.

MBA en operaciones tecnológicas Estos elementos potencian a un sujeto activo capaz de generar acciones productivas en diferentes escenarios, incrementar la facturación de una compañía, abrirse campo en nuevos mercados y optimizar las operaciones productivas.

Entre las ofertas formativas de alto rendimiento, el MBA con especialización en operaciones tecnológicas está dirigido a consultores, emprendedores y general management en innovación digital y operaciones tech. Durante 12 meses, profundizan en los principios fundamentales de este tipo de operaciones y acompañan paso a paso al estudiante hasta que logra diseñar y desarrollar un proyecto empresarial basado en tecnología por su cuenta. Este programa es uno de los más completos, ya que involucra conceptos básicos en el ámbito tecnológico, así como estrategias de marketing, gestión de e-commerce y habilidades para la transformación, organización y dirección estratégica de equipos profesionales.

Por su parte, el MBA en finanzas proporciona las habilidades para obtener un cargo como director financiero de una compañía y el MBA en marketing no solo se enfoca en la creación estratégica, sino en la dirección de equipos y el uso adecuado de las herramientas digitales para potenciar las ventas y el alcance.

Mientras que el de recursos humanos potencia las capacidades de dirección y función para la toma de decisiones con respecto al equipo de trabajo.

Por medio de estas especializaciones y su propia metodología especializada, ESIE proporciona una alternativa de formación a todas las personas que quieran potenciar sus habilidades y alcanzar un mayor nivel en el ámbito laboral.