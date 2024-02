Schneider Electric ofrece una infraestructura de automatización abierta de última generación, en colaboración con Intel y Red Hat

El nuevo framework de software Distributed Control Node (DCN) ayuda a impulsar la automatización abierta. La solución ayuda a sustituir el hardware específico del proveedor por soluciones "plug-and-produce". La interoperabilidad y la portabilidad favorecen la innovación industrial y reducen la obsolescencia Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, en colaboración con las empresas tecnológicas Intel y Red Hat, ha anunciado el lanzamiento de un framework de software Distributed Control Node (DCN).

Este nuevo framework, una extensión de EcoStruxure™ Automation Expert de Schneider Electric, permite a las empresas industriales pasar a una solución plug-and-produce definida por software, lo que les permite mejorar sus operaciones, garantizar la calidad, reducir la complejidad y optimizar los costes.

Última generación de control industrial

Alineados con los objetivos del Open Process Automation Forum (OPAF), que se dedica a impulsar la interoperabilidad y la portabilidad, los tres partners han trabajado juntos para crear una experiencia actual basada en red, que marcará el camino hacia la próxima generación de control industrial.

"Este proyecto es la culminación de dos años de co-innovación para crear sistemas de control distribuido eficientes y preparados para el futuro", asegura Nathalie Marcotte, Senior Vice President de Process Automation en Schneider Electric. "El marco DCN es clave para fomentar un enfoque de automatización abierta que permita a las empresas industriales crecer e innovar de cara al futuro. Su interoperabilidad y portabilidad ayudan a nuestros clientes a disfrutar de la libertad de adaptar la tecnología a sus necesidades empresariales, y no al revés".

Red Hat, en colaboración con Intel, anunció recientemente la creación de una nueva plataforma industrial edge que ayuda a proporcionar un enfoque moderno para la construcción y el funcionamiento de los controles industriales. Desde la implementación de esta plataforma, Schneider Electric ya ha desplegado Red Hat Device Edge en el nuevo software DCN, además de Red Hat Ansible Automation Platform y Red Hat OpenShift en la capa de computación para implementaciones DCN, combinado con una infraestructura de control de Schneider Electric y arquitectura de referencia de Intel.

El framework consta de dos componentes principales: una plataforma avanzada de computación (ACP, advanced computer platform), que supervisa la carga de trabajo de control, proporcionando las capacidades de control de contenidos y automatización necesarias para desplegar cargas de trabajo de forma segura y programática, junto con funcionalidades de virtualización y supervisión; y los DCN, que son sistemas industriales de bajo consumo que utilizan los procesadores Intel Atom x6400E, dedicados a ejecutar controles y diseñados para cargas de trabajo de criticidad mixta.

"Las soluciones comerciales abiertas e interconectadas ayudarán a marcar el comienzo de la transición de dispositivos propietarios de función fija a infraestructuras flexibles y dinámicas basadas en software", afirmó Christine Boles, Vice President of Intel's Network and Edge Group and General Manager for Federal and Industrial Solutions. "Intel tiene un largo historial de impulsar enfoques de sistemas abiertos en todo su ecosistema. Esta colaboración con Schneider Electric y Red Hat para desarrollar un sistema de control definido por software que muestre nodos de control distribuido de próxima generación construidos sobre sistemas operativos y de computación de propósito general aporta esta transición al sector industrial".

"Red Hat se compromete a ayudar a los fabricantes a implantar operaciones autónomas en el taller", afirma Francis Chow, Vice President and General Manager of In-Vehicle Operating System and Edge at Red Hat. "Al trabajar estrechamente con nuestros partners como Schneider Electric e Intel, podemos ayudar a construir fábricas y operaciones escalables y definidas por software capaces de automatización avanzada e interoperabilidad utilizando un enfoque de plataforma consistente. Estamos entusiasmados con esta colaboración, y esto es solo el principio. Al dar estos pasos ahora, podemos ayudar a configurar el sector industrial para explorar todas las posibilidades que ofrecen la IA, la computación de borde y más".

Una demostración en vivo de esta solución se ha exhibido en el 2024 ARC Industry Leadership Forum en Orlando, Florida, que tuvo lugar del 5 al 8 de febrero.

