Así es la cultura interna de Itinere Talent

El crecimiento de la compañía Itinere Talent se debe al fundamento de sus valores.

Como una red de talentos interconectados, la empresa ha generado una potente cultura basada en la colaboración, que le ha permitido integrar a un equipo de profesionales con un mismo objetivo: ofrecer servicios de atracción y desarrollo de talento, basados en la cercanía y la adaptación a cada cliente.

Gracias a la implementación del teletrabajo, prácticamente desde su fundación en 2010, y una amplia red de colaboradores de confianza, esta empresa de consultoría puede desarrollar su actividad, no solo a través de las 6 oficinas que tiene distribuidas por la Península Ibérica , sino en todas las comunidades autónomas e incluso a nivel internacional. Esto, sumado a una sólida cultura interna y la constante actualización de procesos para estar cada vez más cerca de sus clientes, han sido los pilares para el desarrollo sostenible de esta organización.

Cuentan con un equipo profesional unido La creación, mantenimiento y ampliación de un equipo profesional depende de la capacidad de la dirección de generar políticas internas que favorezcan a ambas partes. En este sentido, Itinere Talent integra valores específicos que son el cimiento de su marca y han impulsado la relación entre los colaboradores de la misma.

Uno de los principales es la confianza. Los colaboradores de Itinere Talent no necesitan "ganarse la confianza de la empresa", cuentan con ella desde el primer momento en que se apuesta por el valor de sus aportaciones y se agradece el esfuerzo que realizan para alcanzar los objetivos comunes.

Al formar parte de este equipo, cada profesional cuentan con la seguridad de que sus decisiones se respetan, y al mismo tiempo, puede apoyarse en otros cuando lo considere necesario. Es el compromiso que adquiere y la responsabilidad que demuestra cada miembro del equipo, lo que hace funcionar el engranaje de esta compañía.

Política interna de conciliación Objetivos claros, teletrabajo y flexibilidad horaria son las claves que permiten, a cada profesional de Itinere Talent, compaginar sus responsabilidades laborales con sus propias necesidades personales, lo que incluye estudio, familia, ocio y mucho más.

Cada persona tiene la libertad de decidir en cada momento desde donde trabaja y establecer sus horarios. Evidentemente, deben ajustarse a una agenda para determinadas actividades específicas, como cursos de formación, entrevistas a candidatos, reuniones internas o con clientes, pero con la libertad generalmente de programar estas actividades con base en su disponibilidad laboral y personal.

Intergeneracionalidad como elemento enriquecedor Otro valor importante que forma parte del ADN de esta empresa, es la convivencia entre profesionales de distintas edades y grados de experiencia. El enriquecimiento constante que supone poner en común distintos puntos de vista, siempre por supuesto desde el respeto a las diferencias, que no solo se toleran, sino que se reciben como oportunidades siempre de aprender y mejorar, con un intercambio habitual y fluido de ideas que, muy a menudo, se produce de forma telemática sin dejar por ello de resultar cercana.

Relaciones a largo plazo Las relaciones que se generan en este ambiente de trabajo son tan enriquecedoras y a la vez respetuosas, que los profesionales pueden decidir interrumpir su colaboración, y volver a retomarla más adelante, cuando se vuelven a dar las circunstancias que a ambas partes resultan provechosas.

Porque Itinere Talent entiende que, un profesional no está traicionando su confianza si decide tomar otro camino para estudiar, viajar, cuidar a su familia o incluso aprovechar otra oportunidad laboral, siempre que esa desvinculación se haga sin afectar a Itinere Talent ni a sus clientes, y, por tanto, no hay razón para que en el futuro se vuelva a retomar el vínculo entre Itinere Talent y ese profesional.

Resultados Finalmente, se puede decir que esta cultura, basada en la confianza y el compromiso para alcanzar objetivos, se traslada en el día a día a las relaciones que los profesionales de Itinere Talent mantienen tanto con clientes como con candidatos, y resulta, por tanto, fundamental para mantener alianzas comerciales estratégicas a largo plazo, igualmente definidas por la confianza y el compromiso.