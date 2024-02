Construyendo un legado empresarial, la guía definitiva para el éxito de la marca de una pyme

Emprender es un viaje emocionante lleno de desafíos y oportunidades. Sin embargo, pocos son los líderes de pequeñas y medianas empresas que se preguntan qué huella dejarán a largo plazo en el mundo empresarial. Invertir en marketing sin una Estrategia de Marca es como construir una casa sin cimientos sólidos: se puede lograr tener la mejor decoración, pero la estructura es lo que realmente perdura.

Despertar la presencia, forjar notoriedad En los primeros pasos la "presencia" es clave. La marca es nueva en determinado mercado y es hora de que los clientes potenciales la conozcan. Pero no hay que detenerse ahí. Alcanzar "notoriedad" en esta categoría es la llave que abrirá puertas; es a partir de aquí donde entra en juego la Estrategia de Marca, una guía maestra que lleva a una empresa desde ser prácticamente irrelevante hasta convertirse en una referencia.

Del precio a la confianza: construyendo valor Si la compañía compite únicamente por precio es hora de cambiar la narrativa. La Estrategia de Marca será la brújula para construir "valor". La oferta de una firma con valor añadido no solo será más atractiva, sino que también resonará en la mente de sus clientes como una opción única e inigualable. La confianza se convierte en un pilar fundamental en esta etapa.

Fidelización y embajadores: la sinfonía de un legado El punto culminante de todo el viaje. La Estrategia de Marca conduce a la "fidelización" y más allá, donde la marca no solo es una elección recurrente sino un legado en movimiento. Los clientes se convierten en embajadores entusiastas, compartiendo las narrativas de marca y contribuyendo al crecimiento orgánico de la compañía.

FLUENTIS: un aliado en la construcción del legado Pero, ¿cómo lograr este viaje épico sin un guía experto? FLUENTIS, la consultora de branding liderada por Juan Aís, ofrece la brújula y el mapa que toda marca necesita para alcanzar éxito, reconocimiento y reputación en su categoría. Su enfoque único fusiona diseño, estrategia y antropología empresarial para crear no solo marcas, sino legados duraderos.

FLUENTIS invita a quienes lideran una Pyme con un proyecto ambicioso e ilusionante a no conformarse con ser un participante más en el mercado. El diseño de una Estrategia de Marca de la mano de FLUENTIS es el fundamento de un legado empresarial perdurable, de una historia única que resonará a través del tiempo.