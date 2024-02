Entrevista a Manel Pardo, entrenador personal Sant Cugat

En los últimos años, la búsqueda de equilibrio entre la rutina diaria y la salud se ha hecho cada vez más constante en la sociedad. Por eso, son muchas las personas que se mantienen enfocadas en adoptar hábitos saludables, siendo el entrenamiento personal uno de los pilares esenciales para alcanzar un nivel de bienestar integral.

En este contexto, Manel Pardo destaca como uno de los profesionales más destacados en este ámbito. Este entrenador personal Sant Cugat se ha distinguido por contar con una amplia trayectoria dedicándose a satisfacer las necesidades y objetivos específicos de quienes buscan mejorar su salud física y emocional a través de rutinas de entrenamiento. Como profesional especializado, Manel cuenta con una amplia gama de programas orientados al ejercicio físico y a la salud de las personas.

¿Puedes mencionar en palabras breves tus mejores capacidades como entrenador personal?

Destaco por mi cercanía y compromiso con cada cliente, diseñando planes personalizados que se adaptan a sus necesidades individuales. Mi capacidad para motivar y generar resultados palpables son también mis principales fortalezas.

¿Cuáles consideras que son las características que más te distinguen del resto de entrenadores personales?

Mi enfoque se diferencia por la combinación de profesionalidad, empatía y pasión. No solo ofrezco ejercicio físico, sino que abordo la salud mental, emocional y la personalización de cada plan, generando hábitos saludables a largo plazo.

¿Cómo realizas un plan adaptado a las necesidades individuales de cada participante?

Comienzo con una evaluación minuciosa, entendiendo sus metas, limitaciones y preferencias. Esta empatía guía la creación de planes personalizados, adaptados a su situación y contexto, generando una experiencia de entrenamiento única. Por lo tanto, cada plan se ajusta a su condición física y se personaliza para brindar resultados significativos.

¿Por qué decidiste convertirte en entrenador personal a domicilio?

Tras una década en gimnasios, buscaba un enfoque más personalizado y flexible. El entrenamiento a domicilio me permite conectar de manera única con mis clientes, adaptando los planes a su entorno y horarios, ofreciendo así un servicio más íntimo y adaptado a sus necesidades específicas en la comodidad de su hogar.

¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado como entrenador personal a domicilio en Sant Cugat?

En mi trabajo como entrenador personal Sant Cugat, enfrentar necesidades especiales y objetivos complejos ha sido un desafío importante. Mi enfoque integral se centra en motivar a los clientes, ayudándolos a superar límites y alcanzar metas, adaptando planes de entrenamiento de forma personalizada y proporcionando el apoyo necesario para que logren el éxito.

¿Qué estrategias usas para mantener motivados a tus clientes en cada entrenamiento?

La clave está en la variedad y la personalización. Celebro cada logro, establezco metas realistas y creo un ambiente positivo y motivador en cada sesión. Además, les enseño a disfrutar del ejercicio, convirtiéndolo en algo más que una tarea.

¿Los planes que realizas incluyen mejoras en la nutrición, salud mental y emocional?

Mis planes van más allá del gimnasio. Incluyen pautas de nutrición equilibrada y estrategias para mejorar la salud mental y emocional. Busco crear un cambio sostenible que impacte positivamente en todas las áreas de la vida de mis clientes.

¿Cómo garantizas a tus contratistas un plan de entrenamiento seguro y actualizado libre de lesiones y riesgos para el bienestar general?

La seguridad es primordial. Mi formación continua me mantiene al tanto de las prácticas seguras, y también de las últimas tendencias. Además, la personalización de planes según las necesidades individuales minimiza los riesgos de lesión.

¿Qué herramientas digitales utilizas para mejorar tus planes y sesiones de entrenamiento?

Implemento herramientas digitales para un seguimiento y adaptación eficientes de los planes de entrenamiento. Aunque aprovecho la tecnología para personalizar aún más cada sesión, siempre mantengo un enfoque humano, ofreciendo supervisión constante y ajustes en tiempo real.

¿Cuáles son tus proyectos a largo plazo como entrenador personal a domicilio?

A largo plazo, mi objetivo es impactar positivamente en la salud global expandiendo mi presencia online. Aunque valoro la tecnología, no perderé la esencia humana y cercana del entrenamiento personal a domicilio. Más allá de las plataformas digitales, creo en la conexión auténtica durante el entrenamiento en casa, asegurando una relación real y tangible con cada persona que confía en mi guía y experiencia.

En definitiva, especialistas como Manel Pardo pueden convertirse en aliados claves en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Su dedicación y enfoque personalizado le han permitido destacar en el ámbito del fitness en Sant Cugat, como un profesional que acompaña y orienta a sus clientes durante todo su proceso de bienestar. Asimismo, proporciona todas las herramientas necesarias para transformar sus vidas de una forma duradera y saludable.