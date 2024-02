El dengue, la amenaza de salud pública mundial que ya se ha hecho realidad en Europa

"La incidencia mundial por dengue ha aumentado peligrosamente en las dos últimas décadas, lo que plantea un desafío muy importante para la Salud Pública mundial", ha advertido el Dr. Raman Velayudhan, jefe de la Unidad de Salud Pública Veterinaria, Control de Vectores y Medio Ambiente en el Programa Global de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la Organización Mundial de la Salud, en la inauguración esta mañana del Congreso Expocida Iberia 2024 El dengue es, en la actualidad, la enfermedad emergente con mayor potencial de riesgo en todo el mundo. Según la OMS, la mitad de la población mundial está expuesta a contraerla y no existe a día de hoy tratamiento conocido. Un porcentaje que va aumentando silenciosamente a la velocidad del rayo, debido fundamentalmente a la globalización - personas infectadas, serotipos y vectores viajan con rapidez a zonas donde antes no había casos – y al incremento del calentamiento global -que va ampliando cada vez más las áreas donde los mosquitos transmisores, Aedes aegypti y Aedes albopictus, pueden vivir-.

"La incidencia mundial por dengue ha aumentado peligrosamente en las dos últimas décadas, lo que plantea un desafío muy importante para la Salud Pública mundial", ha advertido el Dr. Raman Velayudhan, jefe de la Unidad de Salud Pública Veterinaria, Control de Vectores y Medio Ambiente (VVE) en el Programa Global de Enfermedades Tropicales Desatendidas (UCN/NTD) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la inauguración esta mañana del Congreso EXPOCIDA IBERIA 2024.

EXPOCIDA IBERIA es el encuentro de referencia del sector en España y Portugal, organizado cada dos años por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), donde los más reputados expertos del mundo en Sanidad Ambiental se han dado cita hoy jueves y mañana viernes, 15 y 16 de febrero respectivamente, para abordar los importantes retos en este ámbito y cómo gestionarlos.

El Congreso ha abierto con la conferencia inaugural del Dr. Velayudhan, quien ha añadido que "el pasado año 2023 se registró un repunte muy preocupante de dengue en el mundo, con la aparición simultánea de múltiples brotes, que se han extendido a regiones donde nunca antes se habían detectado casos de esta enfermedad". Y ha advertido del enorme riesgo de generación de epidemias que tiene esta enfermedad que, debido al incremento de las temperaturas que está ayudando a que los mosquitos transmisores puedan sobrevivir a los inviernos cada vez más cálidos, ha llegado ya a Europa.

"Es urgente que los líderes políticos mundiales se pongan en marcha para establecer alianzas y adoptar medidas ante este desafío global. Y para que sean conscientes del peligro latente que existe es importante poner el foco en el hecho de que el dengue es asintomático en el 80% de los casos. Esto significa", ha explicado el Dr. Velayudhan, "que los casos de muerte provocados por el dengue suponen solo la punta del iceberg de un problema muy superior".

Así lo ha corroborado el director general de ANECPLA, Jorge Galván, quien ha resaltado los 72 casos detectados en Europa en 2023. Una cifra que, ha dicho, "salvo el brote acaecido en 2012 en la isla portuguesa de Madeira, ha roto todos los récords, superando con creces las cifras de años anteriores. Pero", ha señalado, "siendo esto tremendamente importante, lo crucial es ser consciente de que, si el 80% de los afectados son asintomáticos y si en Europa existe la presencia de los vectores transmisores de esta enfermedad, las probabilidades de que los casos de este virus se multipliquen son muchas". Por ello, Galván ha hecho un llamamiento a que Administraciones Públicas y empresas del sector unan fuerzas para frenar una amenaza que el pasado año se ha convertido ya en una realidad con capacidad de sobra para recrudecerse en el futuro si no se toman medidas.

El Congreso ha contado con la participación destacada de otros reconocidos expertos internacionales sobre Salud y Sanidad Ambiental, tales como Covadonga Caballo, subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad; Tomás Montalvo, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona; Jose Mª Cámara, de MadridSalud; o el Prof. Dr. Javier Lucientes, catedrático de Parasitología en la Universidad de Zaragoza, entre otras muchas personalidades y profesionales de prestigio, quienes han abordado los desafío que presenta tanto el incremento y expansión de los vectores transmisores de enfermedades como de los organismos nocivos en el agua (Legionella) y en el aire (importancia de la Calidad del Aire en Interiores) y cómo abordarlos para contener su desarrollo y minimizar su impacto.

EXPOCIDA IBERIA es el mayor Congreso sobre Sanidad Ambiental organizado, a nivel peninsular, cada dos años por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA). Un foro cuyo éxito de años precedentes ha exigido a la organización a ampliar su aforo, realizándose este año en un nuevo espacio de exposición más amplio. Igualmente, esta misma expectación y aumento de participación se ha visto reflejado en la reserva de plaza para la asistencia hoy jueves a la II edición de los Premios Nacionales de Sanidad Ambiental que tendrá en el Real Casino de Madrid y que ha completado el aforo.

ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 1992, asocia a más de 580 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio ambiente y la lucha contra el intrusismo.