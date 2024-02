El CEO de GlobátiKa, Ángel González, alerta sobre los peligros de crear conversaciones falsas

Hoy en día, manipular la información es cada vez más sencillo y accesible, lo que hace que surja una creciente preocupación sobre el uso de herramientas en línea como Fakedetail.com, que facilitan la creación de conversaciones falsas en plataformas sociales. Este medio ha hablado con Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, el cual alerta sobre el mal uso de estas herramientas. Hacer esto no solo tiene riesgos significativos en términos de desinformación y manipulación, sino que también puede conllevar consecuencias graves en situaciones como casos de violencia de género y acoso escolar entre menores.

Más allá de las conversaciones de WhatsApp Algunas herramientas online han ganado notoriedad por su versatilidad para crear conversaciones falsas no solo en WhatsApp, sino también en una variedad de plataformas sociales, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Esta funcionalidad ampliada presenta un desafío adicional, ya que no se limita únicamente a la manipulación de mensajes de texto, sino que se extiende a la creación de interacciones falsas en entornos más amplios.

Aunque estas herramientas podrían utilizarse con fines recreativos o para la creación de contenido ficticio, con demasiada frecuencia se emplean con intenciones malintencionadas. Casos de acoso escolar y situaciones de violencia de género son ejemplos claros de cómo estas conversaciones falsas pueden ser utilizadas para difamar, desinformar o desacreditar a individuos inocentes.

El papel crucial de los peritos informáticos en la validación de pruebas Los expertos en peritación informática de GlobátiKa, son testigos de la creciente presencia de capturas de pantalla de conversaciones falsas en los tribunales. Estas imágenes, presentadas como pruebas, a menudo buscan falsificar o desacreditar a la parte contraria. Es aquí donde entra en juego la peritación informática forense.

La aplicación de normas rigurosas, como la ISO 27037, es esencial en la validación de evidencias digitales. Esta norma actúa como un marco sólido que garantiza la integridad y confiabilidad de la evidencia presentada en procesos judiciales. Principios como la metodología, la auditoría en el proceso, la reproducción del proceso y la defensa del proceso constituyen el fundamento de esta normativa.

Lecciones de la jurisprudencia y un llamado a la conciencia digital La jurisprudencia, como la Sentencia Tribunal Supremo 300/2015, destaca la importancia de la cautela al presentar pruebas de comunicaciones electrónicas, especialmente de plataformas como WhatsApp, Telegram e Instagram. Se subraya la necesidad de pruebas periciales para verificar la autenticidad de dichas comunicaciones debido a la posibilidad de manipulación. Además, se destaca la debilidad probatoria de las impresiones y sugiere que la carga de la prueba debe recaer no solo en las impresiones, sino también en los archivos originales.

Es responsabilidad de todos los usuarios de la red y profesionales del derecho ser conscientes de estos peligros y adoptar prácticas digitales éticas y seguras. En un mundo cada vez más interconectado, la confianza en la autenticidad de la información es fundamental para el funcionamiento adecuado de la justicia y la sociedad en su conjunto.

GlobátiKa: experticia y rigor en la peritación informática Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, señala: "En un entorno digital en constante evolución, es fundamental contar con expertos en peritación informática que puedan validar la autenticidad de las pruebas digitales presentadas en procesos judiciales. Nuestro compromiso es brindar un servicio riguroso y confiable que contribuya a la justicia y la seguridad en línea". Con la experiencia y el profesionalismo de GlobátiKa Peritos Informáticos, las empresas y los individuos pueden confiar en una defensa efectiva contra la manipulación de pruebas digitales y el uso indebido de herramientas online.