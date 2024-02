IKIGAI explica las diferencias entre los distintos tipos de aumento de pecho

El aumento de pechos es un procedimiento al que se someten las mujeres que sienten disconformidad con su tamaño, presentan una asimetría o atravesaron un proceso de adelgazamiento complejo.

En ese sentido, IKIGAI la clínica de estética en Las Palmas cuenta con un equipo de profesionales para quienes requieren un aumento de pecho Las Palmas. Entre las opciones disponibles se encuentran el aumento de pecho con prótesis y la intervención donde se rellena el pecho con tejido graso propio de la paciente.

Diferencias entre el aumento con prótesis y el aumento con tejido graso Para cumplir las expectativas de la paciente, el equipo de expertos en cirugía plástica que trabaja en IKIGAI explica los diferentes tipos de procedimientos que existen para el aumento de pecho. De esa manera, las personas pueden asegurarse un resultado final natural, equilibrado y en consonancia con la apariencia que presenta el resto de su cuerpo.

La principal diferencia entre el aumento de pecho con prótesis y el aumento con tejido graso propio es que en el primero se coloca un implante de silicona para incrementar el volumen. Esto podría generar inconvenientes para realizar determinadas actividades con normalidad, por lo que se podría requerir un período de adaptación para estabilizar el centro de gravedad.

Por su parte, el aumento de pecho utilizando tejido graso propio no requiere cirugía, sino que permite aumentar el tamaño en zonas previamente seleccionadas bajo una visión estética. Al no emplear un implante, el resultado puede verse más natural, debido a que las células grasas ayudan a rellenar los pechos, además de mejorar su flexibilidad y la textura de la piel.

Cuidados que deben tener las pacientes antes y después de someterse a un aumento En el caso del aumento de pecho mediante implantes, las pacientes deben evitar el consumo de medicamentos antiinflamatorios y cuidar el descanso, la actividad física y la nutrición. Estas acciones son importantes antes de la cirugía, mientras que después de la misma es imprescindible tomar la medicación recetada por el especialista.

Por su parte, el aumento de pecho a través de tejido propio no exige demasiados cuidados en los días previos al procedimiento, sino que se enfoca en cuidar los resultados posteriormente. Esto incluye el uso de una faja durante un tiempo determinado, los masajes de drenaje linfático y el evitar las manipulaciones en la zona tratada durante algunos días.

Para determinar si son candidatas al aumento de pecho, las clientas pueden solicitar una cita en el Centro de Medicina Estética y Cirugía Plástica IKIGAI para ser evaluadas por un especialista. En caso de requerir planes de financiación para asumir el coste de la intervención, el centro ofrece varias opciones personalizadas para cada cliente.