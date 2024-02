Elena Morales; nueva tienda y nueva colección

Elena Morales lanza su última colección: My Way. Una propuesta que profundiza en la apuesta sostenible y que nadie debería perderse. Inspirada desde su infancia por su bisabuela Lola, una dedicada costurera, Elena ha llevado la pasión por la moda en su ADN, una pasión que se ha convertido en su vida y en un sueño realizado. Conocer su nueva inspiración, descubrir lo nuevo de Elena Morales.

Compromiso con la sostenibilidad Comprometida con la sostenibilidad y la reducción de la contaminación textil, Elena Morales ha establecido un estándar en la moda baño con tejidos que ostentan certificados ambientales, colaborando estrechamente con algunas de las mejores fábricas españolas. Este compromiso se extiende a cada aspecto de su marca, desde la creación de fibras hasta el desarrollo de fornituras únicas para sus prendas (como los cierres de bikinis hechos de microplásticos reciclados), una innovación que subraya su dedicación al medio ambiente.

Ganadora del Premio Heineken Nuevo Talento de Moda Baño en 2019 y el premio a la Mejor Colección Emergente en 2021, la diseñadora de moda sostenible ha sido reconocida por su contribución significativa a la industria de la ropa sostenible. Su participación en la Gran Canaria Swim Week By Moda Cálida ha sido crucial para expandir e internacionalizar su marca.

La esencia de My Way La nueva colección, My Way, es un reflejo de la filosofía de vida de Elena: ser fiel a uno mismo, transformar la oscuridad en luz, y la constante búsqueda de reinvención. Con una mezcla de pret à porter y swimwear, cada pieza de la colección es un testimonio de la artesanía canaria, además de incorporar materiales naturales, texturas y colores que representan alta calidad, durabilidad y funcionalidad. Este lanzamiento no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que también refuerza su compromiso con la moda lenta y consciente.

Del atelier de casa a una tienda de ensueño El traslado de su atelier hogareño a una tienda en C/ Secretario Guedes Alemán, 30, es un paso adelante en su trayectoria, con un espacio que refleja la esencia de su visión de moda. Inaugurado en enero de 2024, este local es un lugar de encuentro para los amantes del buen gusto.

Elena Morales ha recorrido un largo camino desde sus primeros días en Madrid, donde se formó y trabajó en el competitivo mundo de la moda, hasta volver a Gran Canaria para lanzar su propia marca. A través de los años, ha mantenido su sueño de vivir viajando, explorando y llevando su mensaje de sostenibilidad a través de la moda a cada rincón del mundo. Su historia es una inspiración para muchos, y demuestra que con pasión, dedicación y un compromiso firme con sus valores, es posible hacer realidad los sueños más grandes.