Nomadizers organiza citas a ciegas para encontrar compañero de viaje

Nomadizers, la web de los viajeros, organiza citas a ciegas para encontrar compañero de viaje

Nomadizers ha organizado una serie de citas rápidas entre desconocidos para encontrar compañeros de viaje

La comunidad de viajeros online Nomadizers ha organizado el viernes 23 de febrero un encuentro original en Barcelona para encontrar compañeros de viaje. El evento, que se lleva a cabo en la mítica librería de viajes Altaïr a las 18:30 h, consiste en realizar un speed dating de viajes, o lo que es lo mismo, una serie de citas rápidas de pocos minutos entre desconocidos para que los viajeros presentes en la plataforma puedan conocer a otros viajeros de la ciudad de forma presencial, ver si son compatibles y escoger así futuros compañeros de viaje y de aventuras.

Los participantes dispondrán de 10 minutos para hablar con otros viajeros sobre futuros viajes que están planeando y sobre su personalidad a la hora de viajar. Una vez acabados estos minutos, deben cambiar de compañeros para conocer al resto de viajeros hasta conocerlos a todos. Este original encuentro entre viajeros, que se ha celebrado ya en un par de ocasiones antes de la Pandemia, ha contado con la participación de decenas de jóvenes de Barcelona que no se conocían entre sí.

El evento tendrá una duración de unas 2 h aproximadamente:

18.30 h - Charla de la influencer de viajes @lacosmopolilla, contando su historia como viajera.

19:00 h - Inicio del Speed Nomadating: rondas de 10' para conocer a otros viajeros.

20:00 h - Social: conocer a los viajeros que han quedado pendientes tomando una copa en un ambiente distendido e inspirador.

En los próximos días, Nomadizers anunciará nuevos eventos temáticos como un speed dating de viajes centrado en Asia o para conocer a mujeres viajeras, entre otros.

Nomadizers tiene como objetivo conectar gratis a viajeros de todo el mundo para hacer viajes y otros planes juntos. En el mundo Nomadizer, la experiencia no se acaba con el match en la web. Por eso, aquellos usuarios que tengan ganas de conocer a usuarios de forma física, pueden hacerlo en lugares catalogados como “friendly” de la marca para charlar sobre destinos y ¡lo que surja!. “Es la excusa perfecta para quedar con gente como tú: completamos lo online, que nos permite llegar a cientos de personas compatibles contigo, con el contacto humano en el encuentro, que es algo incomparable y te permite discernir de una forma más clara si alguien es compatible contigo o no”, comenta Javier Granado, CEO de la empresa.

Nomadizers cuenta ya con más de 200.000 usuarios, creciendo de una forma exponencial desde su inicio.

Galardonada con el premio Alimara para la Innovación, es una iniciativa con una finalidad social, donde todos aquellos que quieran conocer personas con sus mismos intereses (sean de donde sean) puedan hacerlo gracias a su algoritmo de compatibilidad, con el objetivo de viajar o de inspirarse para sus nuevos viajes.

Sobre Nomadizers Nomadizers es un proyecto hecho entre amigos con mucho espíritu wanderlust. “En 2015, nos juntamos porque queríamos crear algo muy nuestro, original y algo que sobre todo nos motivara para seguir creciendo profesional y personalmente juntos. Comenzamos a exponer ideas y nos dimos cuenta de que lo que nos unía era el 'espíritu wanderlust' o, lo que es lo mismo, las ganas locas de viajar, de descubrir y de vivir nuevas experiencias juntos. Entonces, pensamos: ¿por qué no hacer de nuestro hobby un trabajo? Y así, casi de improvisto, nació Nomadizers”.