SPI permite presentar cientos de monitorios en tiempo récord

Solución Protección Impagos es la herramienta digital que permite recuperar el dinero de las facturas impagadas en cualquier partido judicial de España.

El Proceso Monitorio es el trámite judicial que se elabora para reclamar una deuda de carácter dinerario. SPI ofrece la solución debido a que procesa cientos de miles de facturas, realiza las rectificativas y deja a disposición del cliente toda la documentación del proceso, incluidos los 952.

La dificultad de este procedimiento en un despacho de abogados convencional está en tener que realizar el trámite en una gran cantidad de facturas para presentar. La herramienta digital, Solución Protección Impagos, se diferencia por llevar a cabo el trámite indistintamente de la cantidad de facturas que haya en un escaso espacio de tiempo.

La especialización de SPI con respecto al resto de empresas del sector es la eficacia, porque permite en una sola acción presentar centenares de procesos monitorios, repartiéndose cada uno en el partido judicial que corresponda. El creador de la herramienta digital, Juan Carlos López, explica: «Un gabinete de abogados puede tardar en presentar un proceso monitorio de varias facturas unas cuantas semanas o hasta incluso meses, sin embargo, SPI lo puede hacer en horas».

Para este servicio, Solución Protección Impagos ofrece dos tipos de alternativas dependiendo de la cantidad de deuda vencida que se tenga. En caso de que la cantidad económica sea superior a 2000 euros, será necesario un abogado y un procurador que SPI proporciona de su equipo de profesionales. En caso de que la cuantía económica no supere los 2000 euros, no será necesario que intervengan para que se realice la operación.

El procedimiento monitorio lo puede iniciar cualquier tipo de persona, ya sea física o jurídica, sin importar la cantidad mínima de dinero ni facturas. Para que la deuda sea reconocida se debe poder expresar numéricamente, tiene que estar determinada, ha de ser reclamable desde el momento de presentación de la solicitud inicial por haberse superado el plazo para su pago y tiene que ser exigible.

Otro de los beneficios con los que cuenta el cliente es que en caso de que no se recupere la deuda vencida, Solución Protección Impagos no facturará ningún pago al cliente. Además, se le ofrecerá al cliente la opción de la devolución del IVA para que pueda recuperar, al menos, una parte de la factura y que no suponga un gasto para él.

SPI solo factura una vez el cliente ha recuperado su deuda.