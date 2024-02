El terapeuta Albert Dica sobre las claves para que una relación poliamorosa funcione

En el mundo actual, las relaciones no monógamas están ganando cada vez más popularidad, especialmente entre las nuevas generaciones, ya que tienen la mente más abierta para probar estilos de vida no tradicionales.

Aunque este tipo de relaciones resultan atractivas y pueden ofrecer múltiples beneficios, aún no se conocen las bases ni el funcionamiento adecuado de las mismas en muchos casos, lo cual puede producir relaciones insanas. Es por ello que se recomienda acudir a terapeutas especializados en el tema, como Albert Dica, quien con su experiencia en el ámbito, ayuda a las personas a desarrollar una relación no monógama satisfactoria.

Claves para que funcione una relación poliamorosa Vivir en poliamor supone un reto para cada una de las personas que conforman la relación. Por tal razón, es importante destacar aspectos fundamentales que ayudarán a tener una relación exitosa.

La primera clave son los acuerdos, que deben ser claros y consensuados por todas las partes involucradas, acerca de prácticas íntimas permitidas, límites, frecuencia entre las interacciones, o qué cosas se permiten o no se permiten en cada encuentro con cada vínculo.

La segunda clave es mantener una sana gestión emocional entre todos los miembros de la relación, utilizando la empatía, la resolución de conflictos, la aceptación y, como vehículo, la comunicación, que se verá a continuación.

La tercera clave es la comunicación asertiva, que permita hacer saber los sentimientos, deseos, necesidades e incomodidades.

Sin embargo, aplicar estas claves no es tan sencillo, por lo que la atención profesional es vital para conseguir relaciones sólidas. Albert Dica es un psicólogo y terapeuta especializado en poliamor y relaciones abiertas, que por medio de sus terapias, logra relaciones no monógamas satisfactorias con vínculos sanos. Sus servicios están disponibles en Barcelona y de forma online para todos los que quieran disfrutar de su ayuda desde cualquier lugar.

Diferencias entre poliamor, relación abierta y anarquía relacional Actualmente, existe una gran variedad de relaciones amorosas que puede confundir a muchos. Las más conocidas son las relaciones abiertas, en las que los miembros consienten que su pareja pueda tener relaciones íntimas fuera de la relación. Pero la relación abierta es mucho más complejo que eso y muchas veces se puede confundir con relaciones no monógamas, que implican muchos estilos diferentes de vinculaciones.

Por su parte, el poliamor es un tipo de relación que se da entre tres o más personas, en la que se presenta un vínculo tanto afectivo y emocional como íntimo entre todos, con condiciones similares a las de una pareja monógama. Las principales diferencias son que, en el poliamor, se buscan relaciones duraderas y significativas, con una conexión real y acuerdos consensuados, mientras que las relaciones abiertas buscan más la libertad sexual con personas ajenas a la pareja, y no una conexión amorosa o emocional profunda (no tan profunda como en el poliamor).

Otro de los conceptos no monógamos es la anarquía relacional, que básicamente no establece diferencias entre diferentes tipos de relaciones. Amistad, pareja de intimidad, compañeros de habitación, relación platónica... todas tienen el mismo peso e importancia y no existen reglas o jerarquías impuestas.

Es fundamental entender el tipo de relación en el que se está, y el que se quiere, para establecer un punto de partida y, con ayuda profesional, crear vínculos más sanos y significativos.