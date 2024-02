Guille Bouzas, el joven emprendedor que está dominando el Marketing de Contenidos: “todas las empresas necesitan una presencia extraordinaria donde sus clientes pasan horas y horas cada día y eso es a lo que nos dedicamos nosotros”.

Con tan solo 22 años, Guille Bouzas es el fundador de una de las agencias de marketing más importantes de España. ¿Quién es este joven y por qué su figura comienza a ser tan respetada en el contexto digital? Si se revisa la apasionante historia de vida de Bouzas, salta a la vista que algún día se convertiría en un relevante empresario.

De origen gallego e influenciado por una familia emprendedora, descubrió su pasión a los 8 años. “Pasaba las mañanas de verano en una ludoteca. El monitor nos propuso hacer un cortometraje, grabamos y luego nos mostró como lo estaba editando. En ese momento, se abrió un universo ante mí”. “Al día siguiente, ya tenía descargado el editor de vídeo en mi ordenador, lo que no sabía es que ese estaba siendo el inicio de mi éxito profesional”, cuenta entre risas el emprendedor.

Con 14 años, ya compartía sus creaciones audiovisuales y su proceso de desarrollo personal a través de un canal de YouTube. “En el instituto era el adolescente que no daba un palo al agua y, aun por encima, contaba mi vida a través de una pantalla, sin apenas visitas. Se reían, era fácil hacerlo”.

A pesar de las opiniones ajenas, Guille siguió desarrollando sus habilidades, de tal manera que, al cumplir 16 años, comenzó a crear contenido para varias empresas de su ciudad, compaginándolo con los estudios. “Era un niño y estaba arrancando, pero ya generaba más dinero que mis profesores, los que decían que no valía para nada”. Iba a clase por la mañana, estudiaba por la tarde y trabajaba por la noche. “Solo descansaba para dormir y poco” – comenta el joven, afirmando que eso forzó su carácter y disciplina para seguir elevándose. Guille recuerda que su carrera explotó en el año 2020. “El covid fue un antes y un después. Ya tenía experiencia en RRSS y sabía que era el momento”.

2020: la digitalización en las empresas estaba asegurada “Me quedaba un examen para terminar el bachillerato, era online porque estábamos confinados, y pagué a un amigo para que lo hiciera por mí. No quería hacer otra cosa que no fuera aprovechar la oportunidad que tenía delante”, confiesa el emprendedor. A día de hoy, 4 años después, el éxito de su proyecto es palpable: su agencia, con un equipo de 8 personas, ha ayudado a +50 empresas a crecer en RRSS a través de contenido estratégico.

Entre todas las cuentas sociales que gestionan, alcanzan a más de 20 millones de personas al mes, lo que posiciona a Guille Bouzas en el top del marketing en redes sociales.

¿Qué aporta el ‘Social Media Management’ en el marketing de las empresas? Crear, planificar y ejecutar en redes sociales una estrategia de contenidos y crecimiento ligada a los objetivos de cada marca. “La tendencia del mercado está yendo hacia humanizar las empresas y crear relaciones. Los anuncios intrusivos ya no son suficiente para que tu negocio se sostenga en el largo plazo, por eso la importancia de un servicio como el nuestro”, asegura Bouzas.

Generar comunidades orgánicas y fieles es el principal objetivo del equipo de trabajo del gallego. Las marcas más exitosas son las que conectan con sus potenciales clientes y les transmiten un símbolo de pertenencia. El marketing orgánico funciona mejor que nunca. “Todas las empresas necesitan una presencia extraordinaria donde sus clientes pasan horas y horas cada día y eso es a lo que nos dedicamos nosotros”.

¿Qué expectativas hay del 2024? “En 2022, duplicamos los números de 2021. Y, en 2023, hemos triplicado los del 2022”, comparte Guille, justificando el aumento de la demanda del ‘Social Media Management’. Sobre sus expectativas para este 2024, comenta: “no me importa tanto el crecimiento del negocio, sino mantener y mejorar la calidad del servicio. Aun así, por inercia, espero seguir despegando y superar el medio millón este año”. “Salir en un medio como el vuestro es buena señal”, concluye Bouzas con felicidad.