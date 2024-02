¿Cómo mejorar la salud para recuperar la sonrisa?, de la mano de iXalud

La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones, concretamente aquellas que soportan peso, como las rodillas, caderas y manos. Se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago que recubre las articulaciones, lo que causa dolor, rigidez y pérdida de movilidad. En España, la artrosis es una de las principales causas de discapacidad y limitación funcional en la población, afectando a 7 millones de personas, concretamente a medida que la sociedad se hace mayor. En iXalud proponen la Andulación como tratamiento complementario de esta enfermedad, que permite mejorar la salud y recuperar la sonrisa.

En las articulaciones, alerta al dolor La artrosis, una afección que impacta a las articulaciones, afecta al 10 % de la población en España. Esta condición conlleva el desgaste del cartílago que recubre los extremos óseos en las articulaciones afectadas, siendo más común en áreas como la columna, rodillas, caderas y dedos de las manos. Sus síntomas incluyen dolor, rigidez y limitaciones en la movilidad articular.

Aunque la edad es el principal factor de riesgo, la artrosis puede derivarse también de lesiones, accidentes o posturas inadecuadas que generan sobrecargas persistentes en las articulaciones. Actualmente, no se dispone de un tratamiento definitivo para erradicar la enfermedad, pero existen diversas alternativas para aliviar el dolor. Entre estas se encuentran opciones como el tratamiento farmacológico, la fisioterapia y terapias específicas como la de andulación, entre otras.

¿Cómo actúa la terapia Andulación? La andulación es una terapia física no invasiva que combina vibraciones mecánicas y calor infrarrojo, en una posición ergonómica boca arriba para estimular el cuerpo y promover el bienestar. Los emisores infrarrojos favorecen a la vasodilatación mediante el calor emitido para así mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes a la musculatura y organismo en general.

Las vibraciones mecánicas se encargan de estimular que los distintos fluidos del organismo se distribuyan de forma adecuada permitiendo que el cuerpo siempre esté relajado y evitando que se acostumbre al estímulo.

Dos de las artrosis más frecuentes en la población con amplia atención en iXalud son la de cadera y rodillas. En ambas, el principio de la andulación permite interrumpir el desgaste del cartílago al activar la circulación y el metabolismo, mejorando notablemente el suministro de oxígeno e importantes nutrientes a todas las células del cuerpo. De esta forma se favorece la interrupción del desgaste del cartílago evitando que la enfermedad progrese. Además, la andulación permite aliviar las tensiones en la zona afectada y de esta manera disminuyen los dolores corporales.

En resumen, la artrosis es una enfermedad extendida en la población que no tiene edad, pero se profundiza con el pase de los años. Atender los dolores corporales y recurrir a terapias como la andulación en un centro especializado como iXalud, permitirá al paciente disminuir y evitar los dolores y de esta forma recuperar la sonrisa.