Accesibilidad digital, ¿un imperativo para empresas?

La accesibilidad digital se presenta como un elemento crucial en el entorno empresarial actual, no solo por su importancia intrínseca para asegurar una experiencia inclusiva, sino también por la obligación legal que algunas empresas deben cumplir. Para ilustrar esta necesidad, a continuación se presenta un resumen de las empresas obligadas y las normativas vigentes.

¿Cómo saber si una empresa está en esta situación de obligado cumplimiento? Entidades obligadas a cumplir con la norma de accesibilidad UNE-EN 301549 (según la ley 11/2023 de 8 de mayo):

Empresas con más 100 trabajadores o que facturen más de seis millones de euros de los sectores que se consideran de mayor trascendencia económica.

Las redes sociales desarrolladas por entidades que facturen más de seis millones de euros.

Las universidades públicas y privadas.

Los instrumentos de cooperación internacional.

Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

Las empresas que gestionan servicios públicos, en especial, los que tengan carácter educativo, sanitario, cultural, deportivo y de servicios sociales.

Las empresas que reciban financiación pública para el diseño o mantenimiento de sus sitios o apps móviles, como todas aquellas que se están financiando a través del Kit Digital, que deberán ser accesibles y justificarlo con el informe IRA.

Sanciones por incumplimiento:

Las infracciones, definidas en el título III del texto refundido de la "Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social", serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 1.000.000 de euros, pero:

Para las infracciones leves, la sanción no excederá en ningún caso de los 30.000 euros.

Para las infracciones graves, la sanción no excederá en ningún caso de los 90.000 euros.

Como se ha visto, la accesibilidad digital, además de una obligación legal, es también una oportunidad para construir un entorno inclusivo y ético para todos los usuarios. En Pasiona, una consultora tecnológica especializada en accesibilidad digital, se comprometen a apoyar a las empresas en este proceso con dos soluciones gratuitas:

10 acciones imprescindibles para mejorar la accesibilidad y usabilidad web Este ebook gratuito proporciona información detallada sobre cómo cumplir con las normativas de accesibilidad digital. Cubre temas como la importancia de la accesibilidad digital, las normativas vigentes, los beneficios y cómo implementarla en una empresa.

Consultoría básica de accesibilidad digital La consultoría gratuita de Pasiona ayuda a identificar áreas de mejora en términos de accesibilidad digital. Incluye una revisión completa del sitio web y una evaluación detallada. Además, ofrecen recomendaciones personalizadas sobre cómo mejorar la accesibilidad digital del sitio web.

Es responsabilidad de las empresas cumplir con las normativas de accesibilidad digital hoy mismo.