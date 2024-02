Centinela del sueño: 5 consejos para proteger los hogares por la noche, según ADT

Instalar sensores de detección anticipada, además de cámaras para comprobar que todo está bien en el hogar, entre las principales recomendaciones. ADT ofrece su nuevo servicio Smart Arming, que permite de manera inteligente y automática conectar la alarma al ir a dormir y desconectarla al despertar. La CRA, responsable de velar por la protección del hogar en remoto, fue galardonada por su labor profesional por la Policía Nacional y la Generalitat de Catalunya Una correcta higiene del sueño es necesaria para una vida saludable. Sin embargo, las horas de descanso son aquellas en las que más desprotegidos se encuentran los españoles. Según el Instituto del Sueño, se cree que los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas, lo que significa que durante 1/3 del día, todas las personas se encuentran en un estado de vulnerabilidad, en la que se sumergen en los encantos de Morfeo.

ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, ofrece 5 consejos de seguridad del hogar para que los españoles puedan descansar, sin dejar de estar protegidos:

Instalar sensores de detección anticipada e iluminación automática en el perímetro y los accesos al hogar (como puertas o ventanas) que detecten actividad y puedan iluminar la zona, de forma que en caso de un ladrón o intruso, este quede completamente al descubierto. Además de alertar a los ocupantes del hogar, el encendido de luces podrá disuadir a cualquier curioso. Establecer una correcta protección perimetral y parcial del hogar, dará al propietario la tranquilidad deseada para un descanso sin interrupciones. Monitoreo remoto desde la cama a través de la app ADT Smart Security, para poder visualizar todas las zonas del hogar en tiempo real, sin tener que levantarse. Las cámaras de vigilancia nocturna permiten el monitoreo constante en condiciones de poca luz. Ésto brindará seguridad también para observar cómo se encuentran los más pequeños de la casa o las personas vulnerables, por ejemplo. Si además el propietario cuenta con la protección perimetral, con las cámaras de exterior se podrá detectar cualquier movimiento y estas filtrarán los mismos, distinguiendo entre vehículos, animales o personas; emitiendo un sonido disuasorio en caso de ser una persona. Activar Smart Arming para dormir tranquilo y protegido porque el sistema se encuentra preparado para no preocuparse de conectar o desconectar la alarma. Adaptándose al estilo de vida y rutinas de la casa, esta función de automatización que se basa en la actividad dentro del hogar, permite que la alarma ADT Smart Security se conecte automáticamente cuando los ocupantes se van a dormir y se desconecta al despertar. El sistema se adapta a las rutinas y el horario definido por el usuario, el cual se conectará en parcial protegiendo el perímetro y los accesos cuando no se detecte actividad en el interior y se desconectará automáticamente al momento en el que detecte actividad matutina dentro de la casa. Integración completa del hogar digital, creando reglas automáticas que permitan incrementar el confort y la seguridad, como por ejemplo, termostatos para controlar la temperatura del hogar en las horas de descanso o cerraduras inteligentes para cuidar de la seguridad. Además, los sensores de humo y calor o inundación sumarán un plus a la seguridad, al detectar otras emergencias potencialmente importantes. Confiar en ADT Help, el servicio de ayuda disponible en la app ADT Smart Security o tener a mano el pulsador SOSpara tener un extra de seguridad. Ambos permitirán que, una vez pulsados, se active de manera inmediata el protocolo de ayuda y asistencia de los operadores de la Central de Alarmas, que comunicarán si fuese necesario con Policía o los servicios de emergencia, tales como ambulancias o bomberos. La CRA, el aliado fiel y silencioso

Durante el sueño, la vulnerabilidad del hogar se incrementa porque baja la actividad en la vecindad y disminuye la vigilancia, además de que las personas tienden a estar más relajadas y menos alerta durante las horas nocturnas. Y es en esos casos en los que la Central Receptora de Alarmas (CRA) entra en juego, ofreciendo protección remota con profesionales altamente capacitados.

Esta se encargará, ante cualquier alerta durante la noche, de la verificación y tratamiento de las señales de alarma. En caso de que hubiese un salto de alarma o se recibiese una señal de asistencia, operadores cualificados verificarán y activarán los protocolos que marca la legislación vigente, avisando si es necesario a la Policía o servicios de emergencias, velando así por la seguridad y la tranquilidad de los ocupantes del hogar.

La profesionalidad de la CRA de ADT y de sus operadores se demuestra cada día y prueba de ello, las dos importantes distinciones recibidas por las labores desempeñadas en materia de seguridad:

En el primer caso, la Policía Nacional y la Unidad Central de Seguridad Privada premió a Ana Begoña del Val, Antonio Fajardo Patrón y Maria Pilar Martin Otero, operadores de la CRA de ADT por su cooperación como profesionales de la Seguridad Privada que destacaron por su gestión de alarmas complicadas en las que estuvieron en juego incidentes susceptibles de gravedad, y con riesgo físico para los clientes. En el segundo caso, la Generalitat de Catalunya ha distinguido a ADT por su eficacia en la gestión de las alarmas y por garantizar un sistema de seguridad eficaz y eficiente en el territorio catalán. La tecnología en la seguridad es fundamental, pero el valor humano es determinante. Complementando el sistema de seguridad de ADT, la CRA ofrece el agregado del factor humano para el cuidado de sus clientes, ofreciendo la tranquilidad que necesitan.

"Existe un umbral en el día en el que todos dormimos. Durante un tercio de nuestro día, nos encontramos completamente desprotegidos porque en las horas de sueño, dejamos de estar alerta y tampoco lo está nuestro entorno. Y es en ese momento en el que las alarmas de seguridad y la profesionalidad de los operadores de la Central de Alarmas entran en juego. Para ADT la prioridad, es cuidar de nuestros clientes las 24 hs del día, para que puedan estar tranquilos y sobre todo, estar muy atentos en sus horas de descanso para que puedan sentirse seguros y protegidos", comentó José González Osma, director general de ADT.