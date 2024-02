Emprender con éxito; las franquicias destacan en el panorama empresarial

En el dinámico panorama empresarial español, los franquiciados han destacado por ser emprendedores resilientes, con capacidad para superar desafíos y mantenerse fuertes incluso en tiempos difíciles. A través de conversaciones con emprendedores y franquiciadores de renombre, se exploran las estrategias y factores que han convertido a las franquicias en un modelo empresarial robusto y atractivo en España.

Las franquicias en España: modelo de negocio en crecimiento A pesar de los desafíos económicos de los últimos años, las franquicias en España han demostrado una resiliencia notoria, creciendo un 2.9% en facturación entre 2019 y 2022, alcanzando la cifra de 29.929 millones de euros, según el "Informe La Franquicia en España 2023" elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). Esto se ha traducido en empleo para más de 300,000 personas y ha consolidado el sistema de franquicias como una opción empresarial fiable.

En este modelo de negocio, las franquicias de limpieza y de servicios para el hogar han destacado de manera relevante. Para Dulce Mendoza, responsable de Expansión de LimpiezasExpress.com una referencia en la prestación de servicios de limpieza exprés todo incluido en una sola jornada, las franquicias y licencias combinan beneficios claros para ambas partes.

Para las marcas y negocios bien asentados, les permiten expandirse más rápidamente de la mano de talento muy comprometido; y para los emprendedores que quieren arrancar un negocio y para los inversores que quieren diversificar, porque les ofrecen soluciones llave en mano con la transmisión del know how, expertise y reducción de errores que cometerían si creasen el negocio ellos mismos desde cero sin la ayuda de expertos.

¿Por qué los franquiciados y licenciatarios tienen más éxito? La clave de la baja tasa de fracaso de los franquiciados en comparación con otros emprendedores radica en varios elementos fundamentales que definen este modelo de negocio particular.

Modelo de negocio viable y probado Los franquiciados no están partiendo un negocio desde cero; se benefician de un modelo que ha demostrado ser exitoso y viable en el mercado. A diferencia de muchas industrias, el sector de la limpieza ha mantenido una demanda constante a lo largo del tiempo. Según la Asociación Española de Franquiciadores, el crecimiento del 9.6% en la facturación total del sistema de franquicias se presenta como una oportunidad rentable para emprendedores que buscan minimizar riesgos asociados a nuevos negocios.

Hay demanda del servicio en el mercado La necesidad de servicios de limpieza no solo es constante, sino que ha experimentado un aumento significativo en la era post-Covid. Las empresas y particulares buscan cada vez más soluciones profesionales de limpieza, creando un mercado propicio para las franquicias especializadas. Este enfoque en la higiene y la limpieza refuerza la estabilidad y la proyección de crecimiento en este sector.

Los emprendedores e inversores reciben acompañamiento continuo y especializado La relación cercana entre franquiciador y franquiciado se vuelve aún más crucial en el sector de limpieza. Las franquicias especializadas en este ámbito no solo ofrecen un modelo de negocio, sino también un conocimiento profundo de las mejores prácticas de limpieza, sistemas informáticos, sistemas de marketing y gestión de clientes, gestión de trabajos y Operaciones, normativas sanitarias y adaptabilidad a las nuevas demandas del mercado. Este acompañamiento especializado marca la diferencia en la gestión eficiente de la franquicia.

Uno de los emprendedores que respalda este éxito es Carlos Martínez, propietario de una franquicia de limpieza en Valencia. Según Carlos, "invertir en el sector de franquicias de limpieza ha sido una decisión transformadora para mi negocio. A pesar de la incertidumbre económica y política, no he parado de recibir solicitudes de servicio todos los meses. La franquicia y su respaldo han sido la clave para mi éxito, dándome la fuerza para seguir adelante incluso en épocas complicadas”, afirma.

Es un negocio sostenible y rentable La limpieza, a diferencia de las tendencias comerciales efímeras, es una necesidad continua. Los franquiciados en el sector de limpieza ofrecen servicios esenciales, convirtiéndose en una opción sostenible a largo plazo. Dulce Mendoza, responsable de Expansión de LimpiezasExpress.com, destaca que "el sector de la limpieza se posiciona como un negocio que resiste las modas y se mantiene como una necesidad constante”.

Hay menor riesgo financiero y económico al invertir Comenzar un negocio desde cero implica riesgos financieros significativos. En contraste, los franquiciados y licenciatarios pueden aprovechar la inversión en un modelo de negocio existente, evitando las incertidumbres financieras que conlleva el desarrollo de una marca y de un negocio desde cero. Además, la capacidad de negociación del franquiciador puede traducirse en condiciones financieras más favorables para los emprendedores, así como en considerables ahorros en la compra a proveedores.

Invertir en franquicias de limpieza, una opción de inversión estable En conclusión, está claro que las franquicias en España están pasando por un momento de crecimiento y bonanza. Para los emprendedores e inversores que buscan no solo éxito inmediato, sino también una inversión a largo plazo, invertir en una franquicia de limpieza es una opción estratégica y resiliente en el panorama empresarial español.

Si se desea conocer cómo invertir en una franquicia del sector de la limpieza como LimpiezasExpress.com, es posible ponerse en contacto con su equipo de expansión a través de su página web.