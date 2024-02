Las cosmetólogas de Perricone MD y Byoode y las expertas en belleza de Omorovicza, Ambari y Boutijour cuentan cómo eliminar las arrugas de conejo

Son las arrugas con el nombre más tierno aunque, a quien las sufre, le parecen de todo menos simpáticas. Con la ayuda de las expertas en belleza, se analiza el origen y la solución de las 'bunny lines' Tambor, uno de los personajes más emblemáticos de Bambi, es pura ternura, pero su naricita arrugada, que es lo que se conoce como líneas de conejo, solo resultan simpáticas en él. "Las líneas de conejo no son tan populares como las archiconocidas patas de gallo, pero guardan muchos parecidos son ellas: son arrugas dinámicas y se producen por un movimiento muscular muy repetitivo, tanto que al final se quedan grabadas en la piel, casi como si estuvieran esculpidas", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Es cierto que los rostros siempre van a tener su expresión, pero es posible minimizar la apariencia de las líneas de conejo sin necesidad de acudir al pinchi, pinchi.

¿Qué son las ‘bunny lines’?

Cuando la gente se ríe a carcajadas (o cuando, simplemente, se ríe), sientes que en la zona de la nariz se forman arrugas, que sepas que tienes ‘bunny lines’. "Son arrugas diagonales y/u horizontales que aparecen a los lados de la nariz cuando frunces el ceño o elevas la nariz al sonreír. Es cierto que, cuando una persona se mira al espejo, como se está en reposo, no es fácil darse cuenta de que se tienen líneas de conejo, pero cuando se sonríe, sí salen a relucir. Cuando se es joven apenas las tomamos en cuenta, pero, conforme pasan los años, esas arrugas se pueden asentar en el tejido y se hacen más profundas, quedando estáticas", comenta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

¿Por qué aparecen las ‘bunny lines’?

Esa es la gran duda. ¿Por qué a algunas personas se les marcan las líneas de conejo y a otras no? "Tiene mucho que ver con la gesticulación. Hay personas que al hablar y al reírse son tan expresivas que el movimiento muscular es muy repetitivo y más acuciado, específicamente del músculo nasal que cubre la nariz y los dos lados limítrofes a ella, y es a esas personas a las que se les marca con más las líneas de conejo", cuenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Sin embargo, existe otra razón y esta es menos común, tal y como detalla Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. "Es posible que, en algún momento, no se presenten líneas de conejo, pero después de tratar las arrugas en otras áreas faciales, estas líneas pueden llamar la atención más porque son las únicas que, ahora, están ahí y las otras han desaparecido", dice la experta de Boutijour.

Además de que importan otros factores, como el del estilo de vida que se lleve, y que afecta a la salud de la piel. "Como cualquier tipo de arruga, la genética desempeña un papel importante a la hora de que aparezcan o no las bunny lines, pero también si fumamos, se está muy expuesto al sol o si no se realiza una rutina de belleza específica que cubra las necesidades de la piel", apostilla Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

¿Cómo se pueden tratar las arrugas de conejo?

Aunque la toxina botulínica y los rellenos son los tratamientos más extremos, "hay activos cosméticos que puedan ayudar a prevenir o revertir las arrugas y a crear un efecto tensor que minimice el aspecto de las bunny lines", cuenta Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. ¿Cuáles? "Por su capacidad ultrahidratante, el ácido hialurónico, de varios pesos moleculares, que trabaja en varios niveles de la piel, por lo tanto, es mucho más completo que otros, es clave para rellenar las ‘bunny lines’. El DMAE, por su efecto reafirmante y tensor, tanto en piel como en tejido, también juega un papel muy importante en una rutina de belleza para una persona a la que se le marcan las líneas de conejo, mientras que el retinal y la vitamina C ayudarán a autorellenar la piel por la mejora en la producción de colágeno. Los péptidos, por su parte, crearán un efecto tensor y los alfahidroxiácidos, como el ácido láctico, colaborarán en pulir la piel", apostilla Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Los mejores cosméticos para acabar con las ‘bunny lines’

Hyaluronic Intensive Hydrating Serum de Perricone MD es un suero de ácido hialurónico con cuatro pesos moleculares, algo poco habitual aún en el mercado, además cuenta con DMAE reafirmante y niacinamida. 95€ en Perriconemd.es

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, suero formulado con tres tipos de vitamina C al 10%: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. 55€ en Byoode.com

PM Active12 Serum de Ambari es un suero con 12% de alfahidroxiácidos combinados con bakuchiol para promover el efecto antiedad sin irritar. Cuenta con hongo Maitake por su capacidad cicatrizante y por su potencial para ayudar a la piel a sintetizar más colágeno. En sinergia con los hidroxiácidos y el CBD, dota a la piel de un cóctel completo de principios exfoliantes, regeneradores y antiinlamatorios. 122€ en Purenichelab.com

Crystal Retinal 6, de Medik8, trabaja con retinal encapsulado, 11 veces más rápido que el retinol tradicional y con menos efectos secundarios. Hidrata con ácido hialurónico y glicerina y calma con extracto de zanahoria y aporta vitamina E. 82€ en Medik8.es

Omorovicza Blue Diamond Super Cream es una crema ultra reafirmante que une en su fórmula los péptidos de diamante con el poder de las aguas curativas de Budapest en un complejo que se denomina Healing Concentrate. 380€ en Purenichelab.com