Gloria Gómez Aranzazu invita a reflexionar sobre la vida, el entorno y las diferentes formas de actuar en ‘Tener una actitud asertiva NO es fácil’

Círculo Rojo Grupo Editorial - A Gloria Gómez Aranzazu le gustan las palabras porque “ellas portan los significados”. Por eso, se atreve a sacar su primer libro Tener una actitud asertiva NO es fácil al mercado editorial e invitar a los lectores a reflexionar sobre las distintas maneras de actuar en diferentes escenarios. Así como “pensar en el entorno, la propia historia personal, los derechos y las necesidades”.

Hasta ahora, se había hablado de tres actitudes: pasiva, asertiva y agresiva. Con esta publicación, la autora plantea cinco nuevas: devota, abnegada, sumisa, agresiva encubierta y violenta, apoyándose en hipótesis escritas entre sus líneas.

Tener una actitud asertiva NO es fácil está destinado a todos aquellos que estén interesados en el comportamiento y la psicología humana. “A toda persona que haga psicoterapia y a cualquier psicoterapeuta como material bibliográfico para sus pacientes” tal y como relata la autora. Ella ha encontrado la inspiración en su trabajo y gracias a su día a día quiere plantear el debate, entre otros, de cuánto y cómo influye la vulnerabilidad en el comportamiento humano.

Sinopsis Ameno, claro, sencillo y profundo. Bastante fácil de leer y de entender. Aborda de una manera diferente a la habitual el tema de la asertividad, término que parece muy popular, pero que a la vez no lo es tanto. Invita a reflexionar sobre la vida, el entorno, la niñez y las diferentes formas de actuar. Describe una serie de maneras de comportarnos y abre paso a la reflexión de por qué, como su propio título dice, ‘Tener una actitud asertiva no es fácil’.

Autora Gloria Gómez Aranzazu es licenciada en psicología. Desde hace más de una década desarrolla su trabajo como psicóloga y psicoterapeuta en su consulta privada de Gipuzkoa, País Vasco.

Por su trabajo profesional, está familiarizada con diferentes cuestiones que preocupan a las personas y a la sociedad en general. Tener una actitud asertiva NO es fácil nace de su interés por ordenar de una forma coherente y comprensiva algunos conceptos existenciales que nos afectan a todos.

En el desarrollo de su profesión ha ido utilizando con acierto todo el material que nos presenta en este libro. Comprende la importancia de atender, profundizar y reflexionar, con consciencia, las cosas que de manera directa o indirecta nos conciernen.

Es característico en ella que nos invite a reflexiones sinceras y honestas, algo que también se encuentra en esta obra.