Javier Sólo presenta Cantar Hasta Diez en el que colabora el gran Héctor Quijada

Cantar Hasta Diez es el single escogido como primer lanzamiento en el que colabora el gran Héctor Quijada de la famosa banda mexicana LA LUPITA. Un tema en el que Javier Sólo introduce por primera vez una sección de viento que realza, actualiza y mezcla su rock de autor mediterráneo con sonidos del otro lado del atlántico.

Cantar Hasta Diez es un grito al destino. "La nostalgia nos aborda y nos engaña en momentos de duda. Pero si hemos provocado un cambio importante hay que ser valiente y cantar hasta diez en los momentos de fragilidad. Y si se canta en compañía mucho mejor".

Cantar Hasta Diez es uno de los temas de adelanto del próximo disco de Javier Sólo que llevara por título "El Astronauta Que Soñada Con Estrellas De Mar" grabado entre México, Argentina y España. Producidos por Víctor Ayuso en los que se puede escuchar la evolución del artista barcelonés.

Javier Sólo es un músico barcelonés afincado en Lleida. Comienza a actuar en 2005 bajo el nombre Javier Sólo y Sus Malas Costumbres para impulsar proyectos socioculturales de cooperación. En 2012 se muda a Lleida y compagina su carrera musical con los estudios de Grado en Educación Social (UdL) y el Máster Interuniversitari de Joventut i Societat (UdG).

En 2014 graba la maqueta Amores en la cola del paro con Javier Sólo y Sus Malas Costumbres y en 2016, junto a Imprudentes, lanza el disco Parece Mentira. Tras su disolución, comienza su carrera en solitario y publica el disco Mejor Sólo y Bien Acompañado (Temps Record 2018). En el proyecto colaboran 43 artistas, entre ellos, Lichis, Litus y Daniel Higiénico.

En 2019 funda La Banda del Vecino, con la que gira por toda la península y edita un nuevo trabajo titulado Un Buzo en el Espacio (Rock Estatal Records 2019) producido por Dani Ferrer de Love of Lesbian.

Tras lograr muy buenas críticas de sus discos y directos, en 2020 saca a la luz Cuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema (Rock Estatal Records, 2020). Un libro que cuenta quién es Javier Sólo, por qué empezó a cantar y qué esconden muchas de sus canciones. Le acompaña un CD con 17 temas inéditos, remasterizados, nuevas mezclas y rarezas.

En abril de 2021, Javier Sólo lanza una nueva referencia, 5 canciones en acústico agrupadas bajo el nombre de La Revolución de los Corazones sin Planchar con el guitarrista Ricardo Marín en la producción y los arreglos.

En 2022 presenta un nuevo trabajo titulado Un Buzo en América producido por Carlos Narea y grabado entre España y México. Compuesto por once canciones de rock actual, suave y contundente, e interpretadas junto a artistas de ambos lados del Atlántico como Jenny and The Mexicats, Fernando Madina de Reincidentes, Rebeca Jiménez, Miguel Ángel Escrivá de Santero y Los Muchachos y Los Daniels. La presentación de Un buzo en América le lleva por ciudades de España y México.

