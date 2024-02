Mobalpa colabora con Tormo Franquicias Consulting para seguir creciendo en España

El grupo, un referente en diseño, fabricación y distribución de cocinas, baños y muebles del hogar, quiere alcanzar las 25 tiendas en España en 2025 con el apoyo de Tormo Franquicias Consulting Legado de excelencia: Mobalpa, pioneros del hogar

El grupo, nacido en el corazón de los Alpes franceses en 1907, ha sabido mantener las raíces familiares del taller de Eugene Fournier y la pasión por el diseño, fabricación y distribución de cocinas, baños e infinitas soluciones de interiores. Después de 25 años de experiencia en la producción de mobiliario de madera, la empresa se especializó en cocinas, y a mediados de los años 90, nació la empresa que hoy se conoce a nivel mundial, Mobalpa. La rica tradición centenaria del grupo aporta un saber-hacer único, destacado por la diversidad en términos de materiales, colores, diseño, equipamiento y precios.

Modelo 4 en 1: buen margen, exclusividad de producto y bajo riesgo

El grupo franquiciador aúna en un mismo concepto empresarial su condición de franquiciador, fabricante, distribuidor y vendedor. Las claves del éxito residen en la calidad, variedad, funcionalidad y precio de los productos.

El franquiciado cuenta con todas las facilidades para la gestión del negocio, ya que tendrá los productos en exclusividad, sin pagos por adelantado y con unos márgenes de beneficio por encima de la media gracias a adquirir productos a precio de fábrica.

Expansión estratégica: Mobalpa, franquiciador por excelencia

En los últimos años, Mobalpa ha apostado por reforzar su presencia internacional, reorientándose hacia los países europeos, con una fuerte estrategia de expansión en régimen de franquicia en Bélgica, España y Suiza. Actualmente, la marca cuenta con un equipo de más de 1.995 profesionales para las 310 tiendas repartidas en todo el mundo. Entre los objetivos de la empresa está alcanzar las 25 tiendas en España para el 2025, exclusivamente con franquiciados.

Mobalpa llegó a España en 2019 con sus primeras tiendas en Barakaldo, Santander y Marbella. En el primer semestre de 2021 aterrizó en Madrid, Ávila y Valencia. En años sucesivos abrieron Málaga, Girona, Madrid, etc.

Mobalpa, una proyección de crecimiento y ventas continua

En 2023 Mobalpa ha mantenido un rendimiento destacado en las ventas, superando en más de un 7,5% sus propias proyecciones. La colección 2023 de Mobalpa presenta hasta 239 frentes de cocina personalizables según los gustos y deseos de los clientes. Estos muebles de diseño ofrecen alta calidad, solidez y durabilidad, ya que están montados en la fábrica, encolados y perfectamente ensamblados, respaldados por una garantía de 10 años.

El grupo franquiciador distribuye exclusivamente a través de sus tiendas, todas ellas franquicias. En 2022, lograron ventas de 9 millones de euros en España, un aumento del 16,8% respecto a 2021. A nivel global, la empresa, con 310 tiendas en todo el mundo y 2.000 empleados, generó una facturación de 486 millones de euros y abrió 15 nuevas tiendas. Las cocinas a medida representaron más del 86% de las ventas.

En el panorama global, Mobalpa tiene planes de inaugurar 28 establecimientos en todo el mundo este mismo año, acercándose a los 500 millones de euros en ventas. Además, la compañía tiene como objetivo abrir 50 nuevas tiendas, tanto en Francia como en el extranjero, para el año 2026.

Emprender con Mobalpa: modelo seguro y escalable

Mobalpa se caracteriza por ser un modelo fiable, adaptable al entorno y dinámico, perfecto para cualquier tipo de perfil que tenga pasión por el mundo de la decoración y hogar.

Tiene una estructura empresarial pensada para perfiles sin experiencia previa, no obstante, por su experiencia en el terreno, recomiendan que tenga conocimientos previos en comercial y gestión de negocio. La franquicia Mobalpa ofrece un acompañamiento continuo al franquiciado en la gestión comercial de la tienda, en el reclutamiento y en la formación del equipo, en la organización del equipo y en los indicadores de ventas, en el desarrollo de su negocio, en los planes de comunicación y publicidad locales, en mejorar las prácticas de management y en el control de los resultados financieros.

Para perfiles emprendedores no es necesario contar con formación previa, ya que Mobalpa se encarga de ofrecerla. Para perfiles inversores que busquen un nicho en auge y con buenos márgenes contarán con el respaldo de una marca con una larga experiencia de 75 años en su sector y de más de 40 años como franquiciador.