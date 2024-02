Baor Products presenta el zumo de naranja congelado sin pasteurizar para hoteles

El zumo de naranja congelado de calidad premium se convierte en una herramienta invaluable para los mejores caterings de las principales cadenas hoteleras. Son muchas las cadenas de renombre que buscan ingredientes que no solo cumplan con estándares excepcionales, sino que también aporten un toque distintivo a sus clientes.

En los grandes restaurantes y las mejores cadenas de hoteles, la excelencia no es solo un estándar; es una expectativa. La inclusión del zumo de naranja congelado sin pasteurizar en el menú adquiere una relevancia insoslayable. La calidad premium utilizada por establecimientos de esta categoría marca la pauta para ofrecer experiencias culinarias inigualables.

En el epicentro de esta apuesta por la excelencia se encuentra Baor Products, referente en la fabricación y distribución de zumos, concentrados de fruta y hortalizas NFC. La sigla NFC hace referencia a los zumos obtenidos directamente de exprimir la fruta, separando el líquido de la pulpa, la corteza y las semillas, antes de ser cuidadosamente envasados.

La inspiración fresca para los mejores caterings La congelación del zumo de naranja presenta una serie de problemas que Baor Products ha sabido evitar, consiguiendo tener un zumo congelado de primerísima calidad que preserva la frescura y vitalidad de la naranja, asegurando que cada gota de zumo aporte el sabor auténtico de la fruta. Estos centros culinarios optan por la calidad premium utilizada por hoteles 5 estrellas y similares como única opción, entienden que la calidad de los ingredientes se traduce directamente en la calidad de la oferta que se puede brindar a sus clientes. La selección del zumo de naranja congelado sin pasteurizar para hoteles, eleva cada creación a una obra maestra culinaria.

Placer cítrico inigualable Los clientes de los mejores restaurantes y hoteles, no solo buscan satisfacer su apetito, busca una experiencia gastronómica memorable. El zumo de naranja congelado, al ser incorporado en los bufets de desayuno, añade un toque cítrico y refrescante que eleva la experiencia a niveles insospechados.

Desde cócteles sofisticados hasta postres exquisitos, la versatilidad del zumo de naranja congelado permite a los chefs jugar con una paleta de sabores que deleita los sentidos. La cuidadosa selección de ingredientes de calidad premium se traduce en platos que no solo sacian el hambre, sino que también dejan una impresión duradera en el paladar.

La inclusión del zumo de naranja congelado en el menú de los grandes restaurantes y hospedajes no es una elección, es una declaración de compromiso con la excelencia. La calidad premium de Baor Products y la utilización del zumo de naranja congelado no solo satisfacen los estándares exigentes de estos establecimientos, sino que también añaden un toque de frescura y exquisitez que eleva la experiencia gastronómica a nuevas alturas.