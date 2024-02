Los cursos sobre digitalización agroalimentaria de la Universidad de Sevilla muy bien valorados

¿Y por qué no? El secreto no extraña: temáticas innovadoras de máxima aplicabilidad y un equipo de docentes que, con conocimiento práctico y presentaciones cercanas y claras, reciben valoraciones excepcionales. Cuando las demandas del campo son candentes, la Universidad de Sevilla demuestra de nuevo su visión audaz y centrada en las necesidades del sector. Con estas armas, la US lidera un Centro de Innovación Agroalimentario que consolide el camino hacia un futuro más brillante y sostenible Para conseguir producciones más sostenibles y rentables, la agricultura y la ganadería deben subirse a la revolución digital. La Universidad de Sevilla es pionera ante este desafío ofreciendo cursos innovadores que están transformando el modo en que profesionales del sector agroalimentario aplican las tecnologías.

Con más de 200 participantes de toda España, estos cursos han demostrado el compromiso de la US con la excelencia académica y la innovación. El equipo docente ha destacado por su profundo dominio de la materia y su capacidad para transmitir los conocimientos de manera efectiva. Según declaran las personas participantes, la calidad de la enseñanza ha sido excepcional, con una valoración promedio de 4,77 sobre 5 en cuanto al dominio de la materia impartida.

Pero el éxito de estos cursos va más allá. Los participantes destacaron la relevancia de los contenidos para su trabajo diario. Con un 4,11 sobre 5 en cuanto a aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, se evidencia que estos cursos no solo ofrecen teoría, sino también herramientas prácticas que cualquier profesional puede implementar de inmediato en sus actividades diarias.

Estos cursos han sido el punto de encuentro perfecto para la exploración de tecnologías innovadoras transferibles al sector, habiéndose destacado, con una valoración de 4,40 sobre 5, su relevancia para la modernización y la competitividad del sector.

En la edición 2022/2023, la US impartió 5 de los 30 cursos ofertados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el marco del Centro de Competencias para la Formación Digital Agroalimentaria:

Herramienta digital para gestión caprina: facilita la gestión técnica, económica y ambiental desde el ordenador mediante decisiones más informadas a través de una herramienta informática diseñada por personal de la Universidad de Sevilla.

Práctica de campo con IA y drones en cultivos arbóreos extensivos: permite vivir las posibilidades del futuro en primera persona experimentando y construyendo soluciones reales con estas tecnologías.

Inteligencia artificial en la agricultura: ¿cómo la inteligencia artificial revoluciona la agricultura? Muestra conceptos básicos y revela cómo aplicar la IA para automatizar tareas y mejorar la eficiencia en la producción.

Procesamiento de datos para programación de riego: en contexto de sequía, optimizar el agua es crítico. Enseña cómo procesar e interpretar datos de dendrometría y temperatura de cubierta para programar el riego de manera más eficiente, mejorando el rendimiento.

Manejo de drones en agricultura de precisión: mejorar el rendimiento de cultivos aprovechando al máximo tecnología de drones. Introducción práctica a la obtención de datos con drones para vigilar la salud de cultivos, determinar dosis precisas de fitosanitarios, crear mapas de insumos por parcela o compatibilizar información de maquinaria agrícola. El Centro de Competencias es una iniciativa ambiciosa y necesaria para mejorar la competitividad agroalimentaria. Combinando clases en línea con sesiones prácticas, ha demostrado alta efectividad para promover la adopción de tecnologías digitales entre profesionales de la agricultura, la ganadería y del asesoramiento técnico especializado, quienes, gratuitamente reciben recursos, formación y herramientas prácticas.

Vídeos

Competencias Digitales 2023